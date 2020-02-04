Nöbetçi eczaneler (4 Şubat 2020)

Lefkoşa / Handegül Günay Eczanesi
Şehit Yüzbaşı Tekin Yurdabak Caddesi, No:1, İstanbul Perde yanı Ortaköy
0392 227 92 70
Lefkoşa / İmge Eczanesi
Yaman Bey Sok. No: 8 Göçmenköy Şht Yalçın İlkokulu karşısı
0392 223 59 51
Lefkoşa / Enver Alibaba Eczanesi
Atatürk Öğretmen Akademisi karşısı, Fikriye Hüseyin Sokak. No:1 A Küçük Kaymaklı
0392 227 13 11
Girne / Nazım Varış Eczanesi
Karaoğlanoğlu Caddesi, Yayla Mahallesi, No:149 / Alsancak
0392 821 30 88
Girne / Sevin Çağay Eczanesi
Ecevit Cad. No:67/B Yok Yoktur Market, Papageno yanı
0392 81 52 025
Mağusa / Gizem Karahasan Eczanesi
Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla
0392 364 84 94
Mağusa / Tarabya Eczanesi
İsmet İnönü Bulvarı No:43 Mağusa Polis Emeklileri Derneği Karşısı-Ziraat Bank Yanı
0392 365 16 07
Güzelyurt / Aşar Eczanesi
Ecevit Caddesi 18/B
0392 714 21 93
Lefke / Sadiye Taşar
Atatürk Cad. 26/A
0392 728 83 12