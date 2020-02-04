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Nöbetçi eczaneler (4 Şubat 2020)

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Nöbetçi eczaneler (4 Şubat 2020)

Lefkoşa / Handegül Günay Eczanesi

Şehit Yüzbaşı Tekin Yurdabak Caddesi, No:1, İstanbul Perde yanı Ortaköy

0392 227 92 70

Lefkoşa / İmge Eczanesi

Yaman Bey Sok. No: 8 Göçmenköy Şht Yalçın İlkokulu karşısı

0392 223 59 51

Lefkoşa / Enver Alibaba Eczanesi

Atatürk Öğretmen Akademisi karşısı, Fikriye Hüseyin Sokak. No:1 A Küçük Kaymaklı

0392 227 13 11

Girne / Nazım Varış Eczanesi

Karaoğlanoğlu Caddesi, Yayla Mahallesi, No:149 / Alsancak

0392 821 30 88

Girne / Sevin Çağay Eczanesi

Ecevit Cad. No:67/B Yok Yoktur Market, Papageno yanı

0392 81 52 025

Mağusa / Gizem Karahasan Eczanesi

Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla

0392 364 84 94

Mağusa / Tarabya Eczanesi

İsmet İnönü Bulvarı No:43 Mağusa Polis Emeklileri Derneği Karşısı-Ziraat Bank Yanı

0392 365 16 07

Güzelyurt / Aşar Eczanesi

Ecevit Caddesi 18/B

0392 714 21 93

Lefke / Sadiye Taşar

Atatürk Cad. 26/A

0392 728 83 12

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