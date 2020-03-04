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Nöbetçi eczaneler (4 Mart 2020)

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Nöbetçi eczaneler (4 Mart 2020)

LEFKOŞA

Eda Enver Eczanesi

Şht.Arseven Sok. No:6 Devlet Hastanesi karşısı

0392 22348 10

Yelim Eczanesi

Gültekin Şengör Sok. Aküç Apt.

0392 228 87 66

Oba Eczanesi

Hacı Ali Apart. B blok daire 79 Hasan Tahsin Cad. Ortaköy (Lemar karşısı)

0392 223 71 01

GİRNE

Güven Eczanesi

Salih Miroğlu Cad. Ersoy 6 Apart. No.9-A Yukarı Girne

0392 815 24 09

Küçük Eczanesi

Canbulat Sok. No5/C

0392 815 36 26

MAĞUSA

Ada Eczanesi

İsmet İnönü Bulvarı, Salamis Yolu No:3

0533 867 17 23

Aybenk Eczanesi

Cahit Sıtkı Tarancı Sok. Reflex Tim Apt. Gülseren Yolu

0392 365 10 11

GÜZELYURT

Gülsen Eczanesi

Piyale Paşa Mah. Sanayi Sitesi No:7

0392 714 11 90

LEFKE

İlksen Eczanesi

Belediye Dükkanları No:18 Gemikonağı

0392 727 82 40

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