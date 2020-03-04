Nöbetçi eczaneler (4 Mart 2020)

LEFKOŞA
Eda Enver Eczanesi
Şht.Arseven Sok. No:6 Devlet Hastanesi karşısı
0392 22348 10
Yelim Eczanesi
Gültekin Şengör Sok. Aküç Apt.
0392 228 87 66
Oba Eczanesi
Hacı Ali Apart. B blok daire 79 Hasan Tahsin Cad. Ortaköy (Lemar karşısı)
0392 223 71 01
GİRNE
Güven Eczanesi
Salih Miroğlu Cad. Ersoy 6 Apart. No.9-A Yukarı Girne
0392 815 24 09
Küçük Eczanesi
Canbulat Sok. No5/C
0392 815 36 26
MAĞUSA
Ada Eczanesi
İsmet İnönü Bulvarı, Salamis Yolu No:3
0533 867 17 23
Aybenk Eczanesi
Cahit Sıtkı Tarancı Sok. Reflex Tim Apt. Gülseren Yolu
0392 365 10 11
GÜZELYURT
Gülsen Eczanesi
Piyale Paşa Mah. Sanayi Sitesi No:7
0392 714 11 90
LEFKE
İlksen Eczanesi
Belediye Dükkanları No:18 Gemikonağı
0392 727 82 40