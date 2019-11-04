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Nöbetçi eczaneler (4 Kasım 2019)

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Nöbetçi eczaneler (4 Kasım 2019)
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Lefkoşa / Caneş Eczanesi

Şht. Mustafa Mehmet Sok .Yenergalı Plaza No:3 Life Hospital yanı Taşkınköy

0392 225 52 20

Lefkoşa / Ecem Eczanesi

Bedrettin Demirel Caddesi No: 127

0392 228 89 56

Lefkoşa / Sezer Eczanesi

Gaz. Hasan Tahsin Cad. No:79/B Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı Ortaköy

0392 223 70 88

Girne / Aydın Life Eczanesi

Kurtuluş Cad. Minimal Plaza No:6 Doğanköy (Bellapais yolunda)

0392 815 73 50

Girne / Erdoğan Özikiz Eczanesi

Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu

0548 870 84 42

Mağusa / İnem Mimar Eczanesi

Hasan Barbaçolli Sok. Uuzn 11 Apt. Dük. No:2 Burçin Bestami Kuaför Salonu karşısı Sakarya

0548 842 27 95

Mağusa / Sümer Eczanesi

258/A İsmet İnönü Bulvarı DAÜ Çemberi karşısı

0392 365 49 69

Güzelyurt / Aycan Eczanesi

Ecevit Cad. 4J

0392 714 23 16

Lefke / Ayşe Altıntuğ Eczanesi

Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli

0548 843 03 44

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