Nöbetçi eczaneler (4 Kasım 2019)

Lefkoşa / Caneş Eczanesi
Şht. Mustafa Mehmet Sok .Yenergalı Plaza No:3 Life Hospital yanı Taşkınköy
0392 225 52 20
Lefkoşa / Ecem Eczanesi
Bedrettin Demirel Caddesi No: 127
0392 228 89 56
Lefkoşa / Sezer Eczanesi
Gaz. Hasan Tahsin Cad. No:79/B Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı Ortaköy
0392 223 70 88
Girne / Aydın Life Eczanesi
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza No:6 Doğanköy (Bellapais yolunda)
0392 815 73 50
Girne / Erdoğan Özikiz Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu
0548 870 84 42
Mağusa / İnem Mimar Eczanesi
Hasan Barbaçolli Sok. Uuzn 11 Apt. Dük. No:2 Burçin Bestami Kuaför Salonu karşısı Sakarya
0548 842 27 95
Mağusa / Sümer Eczanesi
258/A İsmet İnönü Bulvarı DAÜ Çemberi karşısı
0392 365 49 69
Güzelyurt / Aycan Eczanesi
Ecevit Cad. 4J
0392 714 23 16
Lefke / Ayşe Altıntuğ Eczanesi
Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli
0548 843 03 44