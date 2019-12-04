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Nöbetçi eczaneler (4 Aralık 2019)

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Nöbetçi eczaneler (4 Aralık 2019)

Lefkoşa / Dilek Eczanesi

Şht. Evcet Yusuf Cad. No:37/A Kermeoğlu Kebap Çaprazı 20 Temmuz Kahve yanı Kızılbaş

0392 228 18 67

Lefkoşa / Laika Gökçekuş Eczanesi

Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent

0392 224 09 88

Lefkoşa / Enver Alibaba Eczanesi

Atatürk Öğretmen Akademisi karşısı Fikriye Hüseyin Sokak. No:1 A Küçük Kaymaklı

0392 227 13 11

Girne / Setenay Bengisu Eczanesi

Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi No:3 Doğanköy

0392 816 00 82

Girne / Eda Ataçağ Eczanesi

Salih Miroğlu Cad. Girne No:45/2 Zeytinlik Yolu Şok Mar karşısı Yukarı Girne

0548 881 18 11

Mağusa / Faydalı Eczanesi

Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yan

0392 365 69 22

Mağusa / Çisem Eczanesi

Halil Hamza Yolu, Kaliland Bölgesi Alasya Park sitesi karşısı

0392 365 40 04

Güzelyurt / Nilgün Eczanesi

25 Ecevit Cad.

0392 714 38 47

Lefke / Ayşe Altıntuğ Eczanesi

Şht. Fuat Yakup Sokak No:7 Denizli

0548 843 03 44

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