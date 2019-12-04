Nöbetçi eczaneler (4 Aralık 2019)

Lefkoşa / Dilek Eczanesi
Şht. Evcet Yusuf Cad. No:37/A Kermeoğlu Kebap Çaprazı 20 Temmuz Kahve yanı Kızılbaş
0392 228 18 67
Lefkoşa / Laika Gökçekuş Eczanesi
Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent
0392 224 09 88
Lefkoşa / Enver Alibaba Eczanesi
Atatürk Öğretmen Akademisi karşısı Fikriye Hüseyin Sokak. No:1 A Küçük Kaymaklı
0392 227 13 11
Girne / Setenay Bengisu Eczanesi
Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi No:3 Doğanköy
0392 816 00 82
Girne / Eda Ataçağ Eczanesi
Salih Miroğlu Cad. Girne No:45/2 Zeytinlik Yolu Şok Mar karşısı Yukarı Girne
0548 881 18 11
Mağusa / Faydalı Eczanesi
Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yan
0392 365 69 22
Mağusa / Çisem Eczanesi
Halil Hamza Yolu, Kaliland Bölgesi Alasya Park sitesi karşısı
0392 365 40 04
Güzelyurt / Nilgün Eczanesi
25 Ecevit Cad.
0392 714 38 47
Lefke / Ayşe Altıntuğ Eczanesi
Şht. Fuat Yakup Sokak No:7 Denizli
0548 843 03 44