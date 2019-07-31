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Babutsalar tükeniyor
Babutsalar tükeniyor
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Altan'ın yıldızı parlıyor
Altan'ın yıldızı parlıyor
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Hayat Pahalılığı kesintisine yargı freni
Hayat Pahalılığı kesintisine yargı freni
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Pro’da Akbil, Semi-Pro’da Özteknik zafere sürdü
Pro’da Akbil, Semi-Pro’da Özteknik zafere sürdü
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Pedallar bu kez Mağusa içinde döndü
Pedallar bu kez Mağusa içinde döndü
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Her başarılı futbolcunun arkasında fizyoterapist vardır
Her başarılı futbolcunun arkasında fizyoterapist vardır
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Nöbetçi eczaneler (31 Temmuz 2019)

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Nöbetçi eczaneler (31 Temmuz 2019)
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Lefkoşa / Safiye Çağansel Eczanesi

Şht. İsmail Beyoğlu Cad. 52/A eski Zips market yolu, K.Kaymaklı

0932 227 7676

Lefkoşa / Sonuç Eczanesi

Atatürk Caddesi, 1001 Çeşit Mağazası yanı, Yenişehir

0392 227 32 70

Girne / Eminağa Eczanesi

Ziya Rızkı Cad. No:10

0392 815 22 48

Girne / Aşar Karaoğlanoğlu Eczanesi

Paşaoğlu İş Merkezi Karaoğlanoğlu Cad. No:3

0392 822 38 85

Güzelyurt / Erin Eczanesi

Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.

0392 714 70 52

Mağusa / İçten Eczanesi

Eşref Bitlid Cad. İsmet Erel Apt.Dük. No:1

0392 365 22 00

Mağusa / Melike Barbaros Eczanesi

Şht. İbrahim Hasan Cad. Çanakkale Mah. Dük. No:2 Akol İnşaat Şirketi yanı, City Mall yolu

0392 365 42 40

İskele / Ersu Adan Eczanesi

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Noyanlar Sitesi 8 Dük.No:4 Ötüken

0392 378 88 87

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