Nöbetçi eczaneler (31 Temmuz 2019)

Lefkoşa / Safiye Çağansel Eczanesi
Şht. İsmail Beyoğlu Cad. 52/A eski Zips market yolu, K.Kaymaklı
0932 227 7676
Lefkoşa / Sonuç Eczanesi
Atatürk Caddesi, 1001 Çeşit Mağazası yanı, Yenişehir
0392 227 32 70
Girne / Eminağa Eczanesi
Ziya Rızkı Cad. No:10
0392 815 22 48
Girne / Aşar Karaoğlanoğlu Eczanesi
Paşaoğlu İş Merkezi Karaoğlanoğlu Cad. No:3
0392 822 38 85
Güzelyurt / Erin Eczanesi
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.
0392 714 70 52
Mağusa / İçten Eczanesi
Eşref Bitlid Cad. İsmet Erel Apt.Dük. No:1
0392 365 22 00
Mağusa / Melike Barbaros Eczanesi
Şht. İbrahim Hasan Cad. Çanakkale Mah. Dük. No:2 Akol İnşaat Şirketi yanı, City Mall yolu
0392 365 42 40
İskele / Ersu Adan Eczanesi
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Noyanlar Sitesi 8 Dük.No:4 Ötüken
0392 378 88 87