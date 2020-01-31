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Soğuk hava hem hayvancıyı hem sebze üreticisini etkiliyor
Soğuk hava hem hayvancıyı hem sebze üreticisini etkiliyor
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Atletlerimiz İstanbul’da kürsüden inmiyor
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Arabayı park etmedi, sanki terk etti
Arabayı park etmedi, sanki terk etti
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Cimnastikçiler, Liderimiz anısına yarıştılar
Cimnastikçiler, Liderimiz anısına yarıştılar
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Nöbetçi eczaneler (31 Ocak 2020)

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Nöbetçi eczaneler (31 Ocak 2020)

Lefkoşa / Çağın Korkmazer Eczanesi

Atatürk Cad. 1001 Çeşit Mağazası yanı Yenişehir

0392 228 09 09

Lefkoşa / Safiye Çağansel Eczanesi

Şht. İsmail Beyoğlu Cad. 52/A Eski Zips Market Yolu, K.Kaymaklı

0932 227 7676

Lefkoşa / Rehber Eczanesi

Atatürk Cad. Sine Apt. 42/C Dük. No:3 Yakı Doğu Bank çaprazı Öğmen Teknoloji yanı Gönyeli

0548 842 03 23

Girne / Emin Eczanesi

Karaoğlanoğlu Caddesi, Hasem İşhanı, No:1, Alsancak

0533 870 19 46

Girne / Tören Eczanesi

Ziya Rızkı Cad. Yusuf Ziya Apt. No:262/B (Pegasus ve Foto Yücel Yanı)

0392 815 40 43

Mağusa / Bahar Eczanesi

No:45 ismet İnönü Bulvarı

0392 365 51 26

Mağusa / Çise Sezerel Eczanesi

Ziya Gökalp Cad. No:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı

0392 366 39 15

Güzelyurt / Kıvanç Ufuk Eczanesi

Ecevit Caddesi 88/A

0392 714 18 94

Lefke / Enver Polili

Şht. Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ yolu

0392 727 76 46

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