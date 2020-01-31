Nöbetçi eczaneler (31 Ocak 2020)

Lefkoşa / Çağın Korkmazer Eczanesi
Atatürk Cad. 1001 Çeşit Mağazası yanı Yenişehir
0392 228 09 09
Lefkoşa / Safiye Çağansel Eczanesi
Şht. İsmail Beyoğlu Cad. 52/A Eski Zips Market Yolu, K.Kaymaklı
0932 227 7676
Lefkoşa / Rehber Eczanesi
Atatürk Cad. Sine Apt. 42/C Dük. No:3 Yakı Doğu Bank çaprazı Öğmen Teknoloji yanı Gönyeli
0548 842 03 23
Girne / Emin Eczanesi
Karaoğlanoğlu Caddesi, Hasem İşhanı, No:1, Alsancak
0533 870 19 46
Girne / Tören Eczanesi
Ziya Rızkı Cad. Yusuf Ziya Apt. No:262/B (Pegasus ve Foto Yücel Yanı)
0392 815 40 43
Mağusa / Bahar Eczanesi
No:45 ismet İnönü Bulvarı
0392 365 51 26
Mağusa / Çise Sezerel Eczanesi
Ziya Gökalp Cad. No:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı
0392 366 39 15
Güzelyurt / Kıvanç Ufuk Eczanesi
Ecevit Caddesi 88/A
0392 714 18 94
Lefke / Enver Polili
Şht. Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ yolu
0392 727 76 46