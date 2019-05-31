Nöbetçi eczaneler (31 Mayıs 2019)

Lefkoşa / Adahan Eczanesi
Gazeteci Kemal Aşık Caddesi, No:17, Küçük Kaymaklı
0392 227 37 00
Lefkoşa / Güney Eczanesi
Şehit Yüzbaşı Yurdabak Caddesi, No:1, Ortaköy
0392 227 66 95
Girne / Emin Eczanesi
Karaoğlanoğlu Caddesi, Hasem İşhanı, No:1, Alsancak
0533 870 19 46
Girne / Öncel Mahmutoğlu Eczanesi
Ecevit Cad. Fuzuli Sok.Öncel Çerkez Apt. Dük. 1 Yeni Belediye Binası karşısı Papageno yanı
0392 815 08 50
Güzelyurt / Gilanlı Eczanesi
Ecevit Cad. No:112
0392 714 47 90
Mağusa / Gizem Karahasan Eczanesi
Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla
0392 364 84 94
Mağusa / Halil Hamzalar Eczanesi
Halil Hamzalar Yolu No:1 Dükkan 2
0392 365 55 94
İskele / Avicenna Eczanesi
İskele Boğaz Anayolu, Petek Pastanesi yanı
0542 855 00 15