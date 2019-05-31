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Sakallı’dan gurur verici temsiliyet
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Kulüpler memnun mesut
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Lefkoşa'da 6 saatlik elektrik kesintisi
Lefkoşa'da 6 saatlik elektrik kesintisi
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Nöbetçi eczaneler (31 Mayıs 2019)

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Nöbetçi eczaneler (31 Mayıs 2019)
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Lefkoşa / Adahan Eczanesi

Gazeteci Kemal Aşık Caddesi, No:17, Küçük Kaymaklı

0392 227 37 00

Lefkoşa / Güney Eczanesi

Şehit Yüzbaşı Yurdabak Caddesi, No:1, Ortaköy

0392 227 66 95

Girne / Emin Eczanesi

Karaoğlanoğlu Caddesi, Hasem İşhanı, No:1, Alsancak

0533 870 19 46

Girne / Öncel Mahmutoğlu Eczanesi

Ecevit Cad. Fuzuli Sok.Öncel Çerkez Apt. Dük. 1 Yeni Belediye Binası karşısı Papageno yanı

0392 815 08 50

Güzelyurt / Gilanlı Eczanesi

Ecevit Cad. No:112

0392 714 47 90

Mağusa / Gizem Karahasan Eczanesi

Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla

0392 364 84 94

Mağusa / Halil Hamzalar Eczanesi

Halil Hamzalar Yolu No:1 Dükkan 2

0392 365 55 94

İskele / Avicenna Eczanesi

İskele Boğaz Anayolu, Petek Pastanesi yanı

0542 855 00 15

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