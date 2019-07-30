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Hayat Pahalılığı kesintisine yargı freni
Hayat Pahalılığı kesintisine yargı freni
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Pro’da Akbil, Semi-Pro’da Özteknik zafere sürdü
Pro’da Akbil, Semi-Pro’da Özteknik zafere sürdü
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Pedallar bu kez Mağusa içinde döndü
Pedallar bu kez Mağusa içinde döndü
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Her başarılı futbolcunun arkasında fizyoterapist vardır
Her başarılı futbolcunun arkasında fizyoterapist vardır
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Tepki çeken direkler kaldırılıyor
Tepki çeken direkler kaldırılıyor
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Korkutan kaza ucuz atlatıldı
Korkutan kaza ucuz atlatıldı
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Nöbetçi eczaneler (30 Temmuz 2019)

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Nöbetçi eczaneler (30 Temmuz 2019)
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LEFKOŞA
Sezer Eczanesi: Şht. Gzt. Hasan Tahsin Cad. No: 79/B Kermiya (Lemar karşısı) Tel: 223 7088
Gül Eczanesi: Salih Mecit Sok. No: 16/3 (HTL karşısı) Yenişehir Tel: 227 6201

GİRNE
Mucizem Eczanesi: Naci Talat Cad. Nevzat Center no:26/ a Girne Tel: (392) 815-1150
Şule yıldızdoğan eczanesi: Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Tosyalıses Lahmacun karşısı Lamel yanı Girne - Girne Tel: 8161213

GAZİMAĞUSA
Süay Sevinç Eczanesi: Salamis yolu (İsmet İnönü Bulvarı) No: 110 Tel: 365 4280
Ören Eczanesi: Tunalı Hilmi Sokak. Aşağı Maraş Mağusa Tel: 366 03 91

GÜZELYURT
Sevil Eczanesi: Ecevit Cad. No: 53 Tel: 714 3591

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