Nöbetçi eczaneler (30 Temmuz 2019)

LEFKOŞA
Sezer Eczanesi: Şht. Gzt. Hasan Tahsin Cad. No: 79/B Kermiya (Lemar karşısı) Tel: 223 7088
Gül Eczanesi: Salih Mecit Sok. No: 16/3 (HTL karşısı) Yenişehir Tel: 227 6201
GİRNE
Mucizem Eczanesi: Naci Talat Cad. Nevzat Center no:26/ a Girne Tel: (392) 815-1150
Şule yıldızdoğan eczanesi: Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Tosyalıses Lahmacun karşısı Lamel yanı Girne - Girne Tel: 8161213
GAZİMAĞUSA
Süay Sevinç Eczanesi: Salamis yolu (İsmet İnönü Bulvarı) No: 110 Tel: 365 4280
Ören Eczanesi: Tunalı Hilmi Sokak. Aşağı Maraş Mağusa Tel: 366 03 91
GÜZELYURT
Sevil Eczanesi: Ecevit Cad. No: 53 Tel: 714 3591