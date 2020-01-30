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Nöbetçi eczaneler (30 Ocak 2020)

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Nöbetçi eczaneler (30 Ocak 2020)

Lefkoşa / Eren Eczanesi

Şehit Kemal Ünal Caddesi, Sokak, No:53, Taşkınköy

0392 225 24 74

Lefkoşa / Harika Otağ Eczanesi

Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli

0392 224 04 15

Lefkoşa / Şirin Bolkan Eczanesi

Hamitköy Çemberi, Özok Mobilya yanı Atatürk Caddesi, Ersalıcı Apartmanı

0392 225 40 20

Girne / Nurçağ Eczanesi

Şht.Dursun Özsaraç Sok.No: 6/2

0392 815 10 25

Girne / Ömrüm Eczanesi

Karaoğlanoğlu Cad. No:256

0392 822 22 87

Mağusa / Ceren Eczanesi

Papatya Apartmanı, No:2, Larnaka Yolu, Anıt Çemberi

0392 366 33 74

Mağusa / Süay Sevinc Eczanesi

Salamis Yolu No:168 (AKAY SAAT) yanı

0392 365 42 80

Güzelyurt / Sevil Eczanesi

55 Ecevit Cad. Beşyol

0392 714 35 91

Lefke / Sadiye Taşar

Atatürk Cad. 26/A

0392 728 83 12

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