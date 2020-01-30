Nöbetçi eczaneler (30 Ocak 2020)

Lefkoşa / Eren Eczanesi
Şehit Kemal Ünal Caddesi, Sokak, No:53, Taşkınköy
0392 225 24 74
Lefkoşa / Harika Otağ Eczanesi
Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli
0392 224 04 15
Lefkoşa / Şirin Bolkan Eczanesi
Hamitköy Çemberi, Özok Mobilya yanı Atatürk Caddesi, Ersalıcı Apartmanı
0392 225 40 20
Girne / Nurçağ Eczanesi
Şht.Dursun Özsaraç Sok.No: 6/2
0392 815 10 25
Girne / Ömrüm Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. No:256
0392 822 22 87
Mağusa / Ceren Eczanesi
Papatya Apartmanı, No:2, Larnaka Yolu, Anıt Çemberi
0392 366 33 74
Mağusa / Süay Sevinc Eczanesi
Salamis Yolu No:168 (AKAY SAAT) yanı
0392 365 42 80
Güzelyurt / Sevil Eczanesi
55 Ecevit Cad. Beşyol
0392 714 35 91
Lefke / Sadiye Taşar
Atatürk Cad. 26/A
0392 728 83 12