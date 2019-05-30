Nöbetçi eczaneler (30 Mayıs 2019)

Lefkoşa / Şirin Bolkan Eczanesi
Hamitköy Çemberi, Özok Mobilya yanı Atatürk Caddesi, Ersalıcı Apartmanı
0392 225 40 20
Lefkoşa / Cemile Fırıncıoğluları Eczanesi
Şht. Gaz.Hasan Tahsin Cad. 81/C Ortaköy Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı
0392 223 82 22
Girne / Ziya Sencer Eczanesi
Mete Adanır Caddesi, Barış Park karşısı
0392 815 46 11
Güzelyurt / Nilgün Eczanesi
25 Ecevit Cad.
0392 714 38 47
Mağusa / İçten Eczanesi
Eşref Bitlid Cad. İsmet Erel Apt. Dük. No:1
0392 365 22 00
Mağusa / Osmankan Eczanesi
Hüseyin Durmuş Sok. No: 50/ A Dük.No:2 Larnaka Yolu
0392 366 92 97
İskele / Özbirtan Eczanesi
Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. No:3
0392 371 22 24