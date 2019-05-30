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Lefkoşa'da 6 saatlik elektrik kesintisi
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Nöbetçi eczaneler (30 Mayıs 2019)

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Nöbetçi eczaneler (30 Mayıs 2019)
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Lefkoşa / Şirin Bolkan Eczanesi

Hamitköy Çemberi, Özok Mobilya yanı Atatürk Caddesi, Ersalıcı Apartmanı

0392 225 40 20

Lefkoşa / Cemile Fırıncıoğluları Eczanesi

Şht. Gaz.Hasan Tahsin Cad. 81/C Ortaköy Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı

0392 223 82 22

Girne / Ziya Sencer Eczanesi

Mete Adanır Caddesi, Barış Park karşısı

0392 815 46 11

Güzelyurt / Nilgün Eczanesi

25 Ecevit Cad.

0392 714 38 47

Mağusa / İçten Eczanesi

Eşref Bitlid Cad. İsmet Erel Apt. Dük. No:1

0392 365 22 00

Mağusa / Osmankan Eczanesi

Hüseyin Durmuş Sok. No: 50/ A Dük.No:2 Larnaka Yolu

0392 366 92 97

İskele / Özbirtan Eczanesi

Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. No:3

0392 371 22 24

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