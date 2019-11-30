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Nöbetçi eczaneler (30 Kasım 2019)

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Nöbetçi eczaneler (30 Kasım 2019)

Lefkoşa / Emine Keskin Eczanesi

Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük.No:1 Gönyeli İlkokulu karşısı ve Meyhane Müzeyyen yanı

0533 879 81 93

Lefkoşa / Gülizar Özteknik Eczanesi

Şehit Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı Lemar karşısı

0392 227 91 55

Lefkoşa / Laden Akbatur Eczanesi

Selçuklu Cad. NO:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Bakanlıklar Yolu Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı karşısı

0392 227 25 75

Girne / Küçük Eczanesi

Canbulat Sokak, No:5/C

0392 815 36 26

Girne / Nazım Varış Eczanesi

Karaoğlanoğlu Caddesi, Yayla Mahallesi, No:149  Alsancak

0392 821 30 88

Mağusa / Burcu Gökalp Eczanesi

Kaliland Bölgesi Ayten Apt. Samanyolu Sok. No:2 Dük. 3

0392 365 69 39

Mağusa / Uluçay Eczanesi

Mağusa Tıp Merkezi  Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis giriş Sivil Savunma yanı

0392 365 24 24

Güzelyurt / Erin Eczanesi

Kutlu Adalı Bulvarı No:41 Lemar Dük.

0392 714 70 52

Lefke / İlksen Eczanesi

Belediye Dükkanları No:18 Gemikonağı

0392 727 82 40

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