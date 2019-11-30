Nöbetçi eczaneler (30 Kasım 2019)

Lefkoşa / Emine Keskin Eczanesi
Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük.No:1 Gönyeli İlkokulu karşısı ve Meyhane Müzeyyen yanı
0533 879 81 93
Lefkoşa / Gülizar Özteknik Eczanesi
Şehit Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı Lemar karşısı
0392 227 91 55
Lefkoşa / Laden Akbatur Eczanesi
Selçuklu Cad. NO:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Bakanlıklar Yolu Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı karşısı
0392 227 25 75
Girne / Küçük Eczanesi
Canbulat Sokak, No:5/C
0392 815 36 26
Girne / Nazım Varış Eczanesi
Karaoğlanoğlu Caddesi, Yayla Mahallesi, No:149 Alsancak
0392 821 30 88
Mağusa / Burcu Gökalp Eczanesi
Kaliland Bölgesi Ayten Apt. Samanyolu Sok. No:2 Dük. 3
0392 365 69 39
Mağusa / Uluçay Eczanesi
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis giriş Sivil Savunma yanı
0392 365 24 24
Güzelyurt / Erin Eczanesi
Kutlu Adalı Bulvarı No:41 Lemar Dük.
0392 714 70 52
Lefke / İlksen Eczanesi
Belediye Dükkanları No:18 Gemikonağı
0392 727 82 40