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Acapulco Sports Park büyülüyor
Acapulco Sports Park büyülüyor
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Okul önündeki kaldırım park yeri mi?
Okul önündeki kaldırım park yeri mi?
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GAÜ gençleri ile yürüyecek
GAÜ gençleri ile yürüyecek
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"Şu anda kimse kaza sebebine dair açıklama yapmamalı"
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Böyle sorumsuzca sürüş olmaz
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Arman Ratip resital verecek
Arman Ratip resital verecek
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Yeni Erenköy'de dolu yağışı etkili oldu
Yeni Erenköy'de dolu yağışı etkili oldu
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Nöbetçi eczaneler (30 Ekim 2019)

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Nöbetçi eczaneler (30 Ekim 2019)
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Lefkoşa / Gülizar Özteknik Eczanesi

Şehit Mustafa Ahmet Ruso Cad. Lemar Karşısı Küçük Kaymaklı

0392 227 91 55

Lefkoşa / Özün Eczanesi

17 Evren Paşa Caddesi, No:2, Yenikent

0392 224 12 10

Lefkoşa / Serkan Kervan Eczanesi

Hürriyet Cad. No:11/ B Hamitköy

0392 225 80 91

Girne / Günay Varış Eczanesi

Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İş Merkezi No:1 Karakum

0392 815 25 85

Girne / Kandil Eczanesi

Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu

0392 822 38 42

Güzelyurt / Resmiye Ese Eczanesi

Ecevit Cad. No:75/1 Ziraat Bankası çaprazı

0392 714 45 18

Mağusa / Bahar Eczanesi

No:45 ismet İnönü Bulvarı

0392 365 51 26

Mağusa / Ayşem Çil Eczanesi

Larnaka Yolu, Güder Kasap Yolu üzeri, Halken Apt. Dr. Şerife Zorba Kliniği karşısı

0392 366 20 26

Lefke / Ayşe Altıntuğ Eczanesi

Şht. Fuat Yakup Sokak No:7 Denizli

0548 843 03 44

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