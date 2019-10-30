Nöbetçi eczaneler (30 Ekim 2019)

Lefkoşa / Gülizar Özteknik Eczanesi
Şehit Mustafa Ahmet Ruso Cad. Lemar Karşısı Küçük Kaymaklı
0392 227 91 55
Lefkoşa / Özün Eczanesi
17 Evren Paşa Caddesi, No:2, Yenikent
0392 224 12 10
Lefkoşa / Serkan Kervan Eczanesi
Hürriyet Cad. No:11/ B Hamitköy
0392 225 80 91
Girne / Günay Varış Eczanesi
Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İş Merkezi No:1 Karakum
0392 815 25 85
Girne / Kandil Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu
0392 822 38 42
Güzelyurt / Resmiye Ese Eczanesi
Ecevit Cad. No:75/1 Ziraat Bankası çaprazı
0392 714 45 18
Mağusa / Bahar Eczanesi
No:45 ismet İnönü Bulvarı
0392 365 51 26
Mağusa / Ayşem Çil Eczanesi
Larnaka Yolu, Güder Kasap Yolu üzeri, Halken Apt. Dr. Şerife Zorba Kliniği karşısı
0392 366 20 26
Lefke / Ayşe Altıntuğ Eczanesi
Şht. Fuat Yakup Sokak No:7 Denizli
0548 843 03 44