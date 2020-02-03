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Etten sonra bezelyede seyirlik oldu
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Dörtyol istediğini alamadı
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Polisten kaçak ava gece baskını
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Lider zorlanmadan kazandı
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2020 Audi RS7 göz alıyor
2020 Audi RS7 göz alıyor
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Nöbetçi eczaneler (3 Şubat 2020)

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Nöbetçi eczaneler (3 Şubat 2020)

Lefkoşa / Damla Kardüz Eczanesi

Atatürk Cad. Kolan British karşısı

0392 223 45 65

Lefkoşa / Ebru Başay Eczanesi

Mehmet Akif Caddesi, No:63/A, Dereboyu

0392 227 02 42

Lefkoşa / Pervin Eczanesi

Haydar Alieyev Cad. Berber Tarlası Dük. 12/C Rimax karşısı Hz. Ebubekir Cami çaprazı Küçük Kaymaklı

0392 225 28 18

Girne / Arda Çelik Eczanesi

Zafer Cad. Ozanköy Bellapais

0392 815 20 69

Girne / Ziya Sencer Eczanesi

Mete Adanır Cad. No:2 Magic Tower Apt. Sulu Çember karşısı

0392 815 46 11

Mağusa / Ergin Eczanesi

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı

0392 365 47 35

Mağusa / Özge Kale Eczanesi

China Bazaar yanı,Günay Taksi Durağı sırası, Akun market yolu üzeri, Ayluga Bölgesi

0392 366 88 66

Güzelyurt / Aycan Eczanesi

Ecevit Cad. 4J

0392 714 23 16

Lefke / İlksen Eczanesi

Belediye Dükkanları No:18 Gemikonağı

0392 727 82 40

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