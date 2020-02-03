Nöbetçi eczaneler (3 Şubat 2020)

Lefkoşa / Damla Kardüz Eczanesi
Atatürk Cad. Kolan British karşısı
0392 223 45 65
Lefkoşa / Ebru Başay Eczanesi
Mehmet Akif Caddesi, No:63/A, Dereboyu
0392 227 02 42
Lefkoşa / Pervin Eczanesi
Haydar Alieyev Cad. Berber Tarlası Dük. 12/C Rimax karşısı Hz. Ebubekir Cami çaprazı Küçük Kaymaklı
0392 225 28 18
Girne / Arda Çelik Eczanesi
Zafer Cad. Ozanköy Bellapais
0392 815 20 69
Girne / Ziya Sencer Eczanesi
Mete Adanır Cad. No:2 Magic Tower Apt. Sulu Çember karşısı
0392 815 46 11
Mağusa / Ergin Eczanesi
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı
0392 365 47 35
Mağusa / Özge Kale Eczanesi
China Bazaar yanı,Günay Taksi Durağı sırası, Akun market yolu üzeri, Ayluga Bölgesi
0392 366 88 66
Güzelyurt / Aycan Eczanesi
Ecevit Cad. 4J
0392 714 23 16
Lefke / İlksen Eczanesi
Belediye Dükkanları No:18 Gemikonağı
0392 727 82 40