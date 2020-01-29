Nöbetçi eczaneler (29 Ocak 2020)

Lefkoşa / Ataçağ Eczanesi
Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa Sok. No:5 Gönyeli
0392 223 19 97
Lefkoşa / Laden Akbatur Eczanesi
Selçuklu Cad. No:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Bakanlıklar Yolu Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı karşısı
0392 227 25 75
Lefkoşa / Arzum Davulcu Eczanesi
Şht. Mustafa Yusuf Hacı Sokak No:3 Yenişehir Polis Genel Müdürlüğü yolu Chicken Planet karşısı
0392 227 14 57
Girne / Başak Eczanesi
Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı
0392 815 36 20
Girne / Önal Aktolga Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. No:181 (33) Bakkal Süpermarket yanı Karaoğlanoğlu
0392 822 41 42
Mağusa / Zeynep Eczanesi
Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Sulu Çember üzeri ve Cami karşısı
0392 365 18 47
Mağusa / Ayşem Çil Eczanesi
Larnaka Yolu, Güder Kasap yolu üzeri, Halken Apt. Dr. Şerife Zorba Kliniği karşısı
0392 366 20 26
Güzelyurt / Doğa Eczanesi
Piyale Paşa Mahallesi No: 121
0392 714 46 40
Lefke / İlksen Eczanesi
Belediye Dükkanları No:18 Gemikonağı
0392 727 82 40