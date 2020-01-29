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Nöbetçi eczaneler (29 Ocak 2020)

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Nöbetçi eczaneler (29 Ocak 2020)

Lefkoşa / Ataçağ Eczanesi

Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa Sok. No:5 Gönyeli

0392 223 19 97

Lefkoşa / Laden Akbatur Eczanesi

Selçuklu Cad. No:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Bakanlıklar Yolu Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı karşısı

0392 227 25 75

Lefkoşa / Arzum Davulcu Eczanesi

Şht. Mustafa Yusuf Hacı Sokak No:3 Yenişehir Polis Genel Müdürlüğü yolu Chicken Planet karşısı

0392 227 14 57

Girne / Başak Eczanesi

Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı

0392 815 36 20

Girne / Önal Aktolga Eczanesi

Karaoğlanoğlu Cad. No:181 (33) Bakkal Süpermarket yanı Karaoğlanoğlu

0392 822 41 42

Mağusa / Zeynep Eczanesi

Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Sulu Çember üzeri ve Cami karşısı

0392 365 18 47

Mağusa / Ayşem Çil Eczanesi

Larnaka Yolu, Güder Kasap yolu üzeri, Halken Apt. Dr. Şerife Zorba Kliniği karşısı

0392 366 20 26

Güzelyurt / Doğa Eczanesi

Piyale Paşa Mahallesi No: 121

0392 714 46 40

Lefke / İlksen Eczanesi

Belediye Dükkanları No:18 Gemikonağı

0392 727 82 40

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