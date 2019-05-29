Nöbetçi eczaneler (29 Mayıs 2019)

Lefkoşa / Törenağa Eczanesi
Gazeteci Kemal Aşık Caddesi, No:60, Küçük Kaymaklı
0392 228 10 08
Lefkoşa / Oba Eczanesi
Gaz.Hasan Tahsin Cad. Lemar Yolu, Çin Pazarı karşısı Kermiya
03922237101
Girne / Arkan Adışanlı Eczanesi
Hz.Ömer Cad. Dedekorkut Plaza No:2 Veli Kardeşler (Pirelli) yanı Karakum
0548 853 15 53
Girne / Aşar Karaoğlanoğlu Eczanesi
Paşaoğlu İş Merkezi Karaoğlanoğlu Cad. No:3
0392 822 38 85
Güzelyurt / Resmiye Ese Eczanesi
Ecevit Caddesi No:75/1 Ziraat Bankası Çaprazı
0392 714 45 18
Mağusa / Burcu Gökalp Eczanesi
Kaliland Bölgesi Ayten Apt. Samanyolu Sok. No:2 Dük. 3
0392 365 69 39
Mağusa / Çise Sezerel Eczanesi
Ziya Gökalp Caddesi, No: 34 Belça Yolu Göçmen Petrol İstasyonu karşısı
0392 366 39 15
İskele / Selin eczanesi
Şht. Üstteğmen Mustafa Orhan Caddesi
0392 371 2856