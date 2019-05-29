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Lefkoşa'da 6 saatlik elektrik kesintisi
Lefkoşa'da 6 saatlik elektrik kesintisi
5 0
Çevreye karşı bu kadar duyarsız olmayalım
Çevreye karşı bu kadar duyarsız olmayalım
12 0
 
Avrupa Ligi’nde final günü
Avrupa Ligi’nde final günü
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Kaptan Forest’ten kopmadı
Kaptan Forest’ten kopmadı
113 0
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Selimiye Meydanı’nda Avrupa Günü renkliliği
Selimiye Meydanı’nda Avrupa Günü renkliliği
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Nöbetçi eczaneler (29 Mayıs 2019)

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Nöbetçi eczaneler (29 Mayıs 2019)
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Lefkoşa / Törenağa Eczanesi

Gazeteci Kemal Aşık Caddesi, No:60, Küçük Kaymaklı

0392 228 10 08

Lefkoşa / Oba Eczanesi

Gaz.Hasan Tahsin Cad. Lemar Yolu, Çin Pazarı karşısı Kermiya

03922237101

Girne / Arkan Adışanlı Eczanesi

Hz.Ömer Cad. Dedekorkut Plaza No:2 Veli Kardeşler (Pirelli) yanı Karakum

0548 853 15 53

Girne / Aşar Karaoğlanoğlu Eczanesi

Paşaoğlu İş Merkezi Karaoğlanoğlu Cad. No:3

0392 822 38 85

Güzelyurt / Resmiye Ese Eczanesi

Ecevit Caddesi No:75/1 Ziraat Bankası Çaprazı

0392 714 45 18

Mağusa / Burcu Gökalp Eczanesi

Kaliland Bölgesi Ayten Apt. Samanyolu Sok. No:2 Dük. 3

0392 365 69 39

Mağusa / Çise Sezerel Eczanesi

Ziya Gökalp Caddesi, No: 34 Belça Yolu Göçmen Petrol İstasyonu karşısı

0392 366 39 15

İskele / Selin eczanesi

Şht. Üstteğmen Mustafa Orhan Caddesi

0392 371 2856

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