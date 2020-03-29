Nöbetçi eczaneler (29 Mart 2020)

Lefkoşa
İSMET ECZANESİ
Bedrettin Demirel Cad.No:100 B Lefkoşa
03922281540
Lefkoşa
EMİNE KESKİN ECZANESİ
Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük.No:1 Gönyeli İlk Okulu Karşısı ve Meyhane Müzeyyen yanı Gönyeli
05338798193
Lefkoşa
ÖZYOL ECZANESİ
Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy Lefkoşa
03922232131
Lefkoşa
AKDORA ECZANESİ
MUMCU TEPE SOKAK BOZHAN APT. NO:4 ANITTEPE YOLU HAMİTKÖY LEFKOŞA
03922253355
Girne
MELİS UZUN ECZANESİ
Işıl Sokak Uzun apt. no. 4 / Kamiloğlu Hastanesi yanı
03928159777
Girne
KANDİL ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu
03928223842
Girne
AŞAR ECZANESİ
Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32 Girne
03928157075
Gazimağusa
ERTUĞ EMİN ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı Salamis Yolu Reflex APT. NO: 104/ A Mardo ve Dağlı Sigorta yanı Mağusa
03923656060
Gazimağusa
HALİL HAMZALAR ECZANESİ
HALIL HAMZA AYAKKABI MAĞAZASI YANI KALILAND BÖLGESİ
03923655594
Gazimağusa
OSMANKAN ECZANESİ
Larnaka Yolu, Halken binası karşısı, Dr. Şerife Zorba cilt kliniği yanı,
03923669297
Güzelyurt
ECZANE İLAYDA GÜLKAN
ŞHT.CELAL BEKİROĞLU SOKAK (YALOVA SPOR KLÜBÜ KARŞISI) AŞAĞI BOSTANCI
03927146022
Güzelyurt
NİLGÜN ECZANESİ
25 Ecevit Cad.Güzelyurt
03927143847
İskele
MEHMET İLBAN ECZANESİ
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele .
0392 371 23 66
Üst Mesarya
SERDARLI ECZANESİ
Serdarlı Mağusa
03923767006
Alt Mesarya
VADİLİ ECZANESİ
VADİLİ MAĞUSA
03923977733
Karpaz
GÜRSEL ECZANESİ
Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz
0392 374 51 70
Karpaz
MELEK İBRAHİM ECZ
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele
03923755366
Lefke
İLKSEN ECZANESİ
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
03927278240
Lefke
ALTINCI ECZANESİ
Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili Lefke
7278 500