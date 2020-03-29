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Karpaz'a kilit
Karpaz'a kilit
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Ajaxlı futbolcu, 2 yıl 9 ay sonra komadan çıktı
Ajaxlı futbolcu, 2 yıl 9 ay sonra komadan çıktı
200 0
 
Uyarılar boşa gidiyor
Uyarılar boşa gidiyor
307 0
Pazar günü saatler ileri alınacak
Pazar günü saatler ileri alınacak
57 0
GKK’da asker alımı ve seferberlikler ertelendi
GKK’da asker alımı ve seferberlikler ertelendi
66 0
“Toplumsal Dayanışma İçin 1. Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketini” açıkladı.
“Toplumsal Dayanışma İçin 1. Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketini” açıkladı.
57 0
Spor dünyası koronavirüse karşı mücadelede
Spor dünyası koronavirüse karşı mücadelede
33 0
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Nöbetçi eczaneler (29 Mart 2020)

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Nöbetçi eczaneler (29 Mart 2020)

Lefkoşa

İSMET ECZANESİ

Bedrettin Demirel Cad.No:100 B Lefkoşa

03922281540

Lefkoşa

EMİNE KESKİN ECZANESİ

Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük.No:1 Gönyeli İlk Okulu Karşısı ve Meyhane Müzeyyen yanı Gönyeli

05338798193

Lefkoşa

ÖZYOL ECZANESİ

Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy Lefkoşa

03922232131

Lefkoşa

AKDORA ECZANESİ

MUMCU TEPE SOKAK BOZHAN APT. NO:4 ANITTEPE YOLU HAMİTKÖY LEFKOŞA

03922253355

Girne

MELİS UZUN ECZANESİ

Işıl Sokak Uzun apt. no. 4 / Kamiloğlu Hastanesi yanı

03928159777

Girne

KANDİL ECZANESİ

Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu

03928223842

Girne

AŞAR ECZANESİ

Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32 Girne

03928157075

Gazimağusa

ERTUĞ EMİN ECZANESİ

İsmet İnönü Bulvarı Salamis Yolu Reflex APT. NO: 104/ A Mardo ve Dağlı Sigorta yanı Mağusa

03923656060

Gazimağusa

HALİL HAMZALAR ECZANESİ

HALIL HAMZA AYAKKABI MAĞAZASI YANI KALILAND BÖLGESİ

03923655594

Gazimağusa

OSMANKAN ECZANESİ

Larnaka Yolu, Halken binası karşısı, Dr. Şerife Zorba cilt kliniği yanı,

03923669297

Güzelyurt

ECZANE İLAYDA GÜLKAN

ŞHT.CELAL BEKİROĞLU SOKAK (YALOVA SPOR KLÜBÜ KARŞISI) AŞAĞI BOSTANCI

03927146022

Güzelyurt

NİLGÜN ECZANESİ

25 Ecevit Cad.Güzelyurt

03927143847

İskele

MEHMET İLBAN ECZANESİ

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele .

0392 371 23 66

Üst Mesarya

SERDARLI ECZANESİ
Serdarlı Mağusa

03923767006

Alt Mesarya

VADİLİ ECZANESİ
VADİLİ MAĞUSA

03923977733

Karpaz

GÜRSEL ECZANESİ

Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz

0392 374 51 70

Karpaz

MELEK İBRAHİM ECZ

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

03923755366

Lefke

İLKSEN ECZANESİ

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

03927278240

Lefke

ALTINCI ECZANESİ

Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili Lefke

7278 500

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