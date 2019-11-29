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Nöbetçi eczaneler (29 Kasım 2019)

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Nöbetçi eczaneler (29 Kasım 2019)

Lefkoşa / Ataçağ Eczanesi

Atatürk Cad. Şht. Zehra Mustafa Sk.No:5 Gönyeli

0392 223 19 97

Lefkoşa / İsmet Eczanesi

Bedrettin Demirel Caddesi, No:100/B

0392 228 15 40

Lefkoşa / Seval Kaymak Eczanesi

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Cad. Domuzcular Burnu Askeri Birlik yanı Kızılbaş

0392 227 96 19

Girne / Emin Eczanesi

Karaoğlanoğlu Caddesi, Hasem İşhanı, No:1, Alsancak

0533 870 19 46

Girne / Ziya Sencer Eczanesi

Mete Adanır Caddesi No: 2 Magic Tower Apt.

0392 815 46 11

Mağusa / Aybenk Eczanesi

Cahit Sıtkı Tarancı Sok. Reflex Tim Apt. Karakol Bölgesi Gülseren Yolu

0392 365 10 11

Mağusa / Ece Eczanesi

Mustafa Kemal Bulvarı, Özel Yaşam Hastanesi yanı

0392 366 38 46

Güzelyurt / Aycan Eczanesi

Ecevit Cad. 4J

0392 714 23 16

Lefke / Ayşe Altıntuğ Eczanesi

Şht. Fuat Yakup Sokak No:7 Denizli

0548 843 03 44

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