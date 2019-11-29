Nöbetçi eczaneler (29 Kasım 2019)

Lefkoşa / Ataçağ Eczanesi
Atatürk Cad. Şht. Zehra Mustafa Sk.No:5 Gönyeli
0392 223 19 97
Lefkoşa / İsmet Eczanesi
Bedrettin Demirel Caddesi, No:100/B
0392 228 15 40
Lefkoşa / Seval Kaymak Eczanesi
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Cad. Domuzcular Burnu Askeri Birlik yanı Kızılbaş
0392 227 96 19
Girne / Emin Eczanesi
Karaoğlanoğlu Caddesi, Hasem İşhanı, No:1, Alsancak
0533 870 19 46
Girne / Ziya Sencer Eczanesi
Mete Adanır Caddesi No: 2 Magic Tower Apt.
0392 815 46 11
Mağusa / Aybenk Eczanesi
Cahit Sıtkı Tarancı Sok. Reflex Tim Apt. Karakol Bölgesi Gülseren Yolu
0392 365 10 11
Mağusa / Ece Eczanesi
Mustafa Kemal Bulvarı, Özel Yaşam Hastanesi yanı
0392 366 38 46
Güzelyurt / Aycan Eczanesi
Ecevit Cad. 4J
0392 714 23 16
Lefke / Ayşe Altıntuğ Eczanesi
Şht. Fuat Yakup Sokak No:7 Denizli
0548 843 03 44