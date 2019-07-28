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3 – 5 – 7 – 10 Demir Şampiyon
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Lefkoşa’daki Algım Özel Eğitim Merkezi yeni şubesi hizmete açıldı
Lefkoşa’daki Algım Özel Eğitim Merkezi yeni şubesi hizmete açıldı
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MHK’dan yeni uygulama
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Polisten sahte 50 ve 100 TL'lik uyarısı
Polisten sahte 50 ve 100 TL'lik uyarısı
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Nöbetçi eczaneler (28 Temmuz 2019)

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Nöbetçi eczaneler (28 Temmuz 2019)
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Lefkoşa / Ecem Eczanesi

Bedrettin Demirel Cad.No: 127 Lefkoşa

0392 228 89 56

Lefkoşa / Ebru Başay Eczanesi

Mehmet Akif Cad.No:63/A Dereboyu Lefkoşa

0392 227 02 42

Lefkoşa / Ataçağ Eczanesi

Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa Sk.No:5 Gönyeli

0392 223 19 97

Girne / Emin Eczanesi

Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

0533 870 19 46

Girne / Ziya Sencer Eczanesi

Mete Adanır Cad. No:2 Magic Tower Apt. Girne

0392 815 46 11

Mağusa / Özge Kale Eczanesi

China Bazaar yanı,Günay Taksi Durağı sırası, Akun market yolu üzeri, Ayluga Bölgesi

0392 366 88 66

Mağusa / Tarabya Eczanesi

İsmet İnönü Bulvarı No:43 Gazimağusa Polis Emeklileri Derneği Karşısı-Ziraat Bank yanı.

0392 365 16 07

Güzelyurt / Doğa Eczanesi

Piyale Paşa Mah. No:121

0392 714 46 40

İskele / Mehmet İlban Eczanesi

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No:9 D Harup Fabrikası karşısı

0392 371 23 66

Üst Mesarya / Şeherioğlu Eczanesi

39/A, Zafer Caddesi Haspolat

0392 233 55 33

Alt Mesarya / Hera Akesen Eczanesi

Şht.Hüseyin Kafa Cad. No:2 Beyarmudu Pergama

0533 822 29 99

Karpaz / Sakıner Eczanesi

Yeni Erenköy

0392 374 43 56

Karpaz / Melek İbrahim Eczanesi

Öztürk Cad. No:10 Mehmetçik

0392 375 53 66

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