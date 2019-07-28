Nöbetçi eczaneler (28 Temmuz 2019)

Lefkoşa / Ecem Eczanesi
Bedrettin Demirel Cad.No: 127 Lefkoşa
0392 228 89 56
Lefkoşa / Ebru Başay Eczanesi
Mehmet Akif Cad.No:63/A Dereboyu Lefkoşa
0392 227 02 42
Lefkoşa / Ataçağ Eczanesi
Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa Sk.No:5 Gönyeli
0392 223 19 97
Girne / Emin Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
0533 870 19 46
Girne / Ziya Sencer Eczanesi
Mete Adanır Cad. No:2 Magic Tower Apt. Girne
0392 815 46 11
Mağusa / Özge Kale Eczanesi
China Bazaar yanı,Günay Taksi Durağı sırası, Akun market yolu üzeri, Ayluga Bölgesi
0392 366 88 66
Mağusa / Tarabya Eczanesi
İsmet İnönü Bulvarı No:43 Gazimağusa Polis Emeklileri Derneği Karşısı-Ziraat Bank yanı.
0392 365 16 07
Güzelyurt / Doğa Eczanesi
Piyale Paşa Mah. No:121
0392 714 46 40
İskele / Mehmet İlban Eczanesi
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No:9 D Harup Fabrikası karşısı
0392 371 23 66
Üst Mesarya / Şeherioğlu Eczanesi
39/A, Zafer Caddesi Haspolat
0392 233 55 33
Alt Mesarya / Hera Akesen Eczanesi
Şht.Hüseyin Kafa Cad. No:2 Beyarmudu Pergama
0533 822 29 99
Karpaz / Sakıner Eczanesi
Yeni Erenköy
0392 374 43 56
Karpaz / Melek İbrahim Eczanesi
Öztürk Cad. No:10 Mehmetçik
0392 375 53 66