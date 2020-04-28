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Nöbetçi eczaneler (28 Nisan 2020)

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Nöbetçi eczaneler (28 Nisan 2020)

LEFKOŞA

EMEL ATAÇAĞ ECZANESİ

Atatürk Cad. Şakir Apt.7 Zemin Kat No:65 Gönyeli

03922234604

05338651407

NERGİS ECZANESİ

Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Göçmenköy

03922255075

05488555075

GÜLNUR ECZANESİ

Köseoğlu Market Yanı Zefir Cafe karşısı N0:48 /B Kemal Şemiler Cad. Metehan

03922236630

05338635422

SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ

Şht. İsmail Beyoğlu Cad.52A eski Zips market yolu, K.Kaymaklı

03922277676

05488501994

GİRNE

BAŞAK ECZANESİ

Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne

03928153620

05338628147

MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ

Mustafa Çağatay Cad. N0:41/C Dr.Akçıçık Hast.yolu

03928152150

05338630179

ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ

Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu Girne

05488708442

MAĞUSA

KUNTER GÜVEN ECZANESİ

Karakız Sok.N0:2 Kunter Güven Hastanesi karşısı Mağusa

03923661909

05338877666

TARABYA ECZANESİ

İsmet İnönü Bulvarı No:43 Gazimağusa Polis Emeklileri Derneği Karşısı-Ziraat Bank Yanı.

03923651607

05428512259

ERTUĞ EMİN ECZANESİ

İsmet İnönü Bulvarı Salamis Yolu Reflex APT. NO: 104/ A Mardo ve Dağlı Sigorta yanı

03923656060

05338795199

28-04-2020

GÜZELYURT

UYUMSAL ECZANESİ

Kutlu Adalı Bulvarı 3 A

03927143005

05338636183

NİLGÜN ECZANESİ

25 Ecevit Cad.

03927143847

05338655395

İSKELE

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası İskele

05391099577

05338469472

ÜST MESARYA

TUFAN ECZANESİ

Çelik iş Merkezi Demirhan Lefkoşa

03922324815

05338605427

ALT MESARYA

KINAY ECZANESİ

Mersinli Sok.No:C/4 Türkmenköy Mağusa

03923777070

KARPAZ

SAKINER ECZANESİ

YENİERENKÖY

03923744356

05338607247

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik

03923755366

05338729400

LEFKE

ALTINCI ECZANESİ

Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili Lefke

0392 727 85 00

0548 889 17 07

İLKSEN ECZANESİ

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı

03927278240

05488601973

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