Nöbetçi eczaneler (28 Nisan 2020)

LEFKOŞA
EMEL ATAÇAĞ ECZANESİ
Atatürk Cad. Şakir Apt.7 Zemin Kat No:65 Gönyeli
03922234604
05338651407
NERGİS ECZANESİ
Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Göçmenköy
03922255075
05488555075
GÜLNUR ECZANESİ
Köseoğlu Market Yanı Zefir Cafe karşısı N0:48 /B Kemal Şemiler Cad. Metehan
03922236630
05338635422
SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ
Şht. İsmail Beyoğlu Cad.52A eski Zips market yolu, K.Kaymaklı
03922277676
05488501994
GİRNE
BAŞAK ECZANESİ
Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne
03928153620
05338628147
MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ
Mustafa Çağatay Cad. N0:41/C Dr.Akçıçık Hast.yolu
03928152150
05338630179
ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu Girne
05488708442
MAĞUSA
KUNTER GÜVEN ECZANESİ
Karakız Sok.N0:2 Kunter Güven Hastanesi karşısı Mağusa
03923661909
05338877666
TARABYA ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı No:43 Gazimağusa Polis Emeklileri Derneği Karşısı-Ziraat Bank Yanı.
03923651607
05428512259
ERTUĞ EMİN ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı Salamis Yolu Reflex APT. NO: 104/ A Mardo ve Dağlı Sigorta yanı
03923656060
05338795199
28-04-2020
GÜZELYURT
UYUMSAL ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A
03927143005
05338636183
NİLGÜN ECZANESİ
25 Ecevit Cad.
03927143847
05338655395
İSKELE
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası İskele
05391099577
05338469472
ÜST MESARYA
TUFAN ECZANESİ
Çelik iş Merkezi Demirhan Lefkoşa
03922324815
05338605427
ALT MESARYA
KINAY ECZANESİ
Mersinli Sok.No:C/4 Türkmenköy Mağusa
03923777070
KARPAZ
SAKINER ECZANESİ
YENİERENKÖY
03923744356
05338607247
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik
03923755366
05338729400
LEFKE
ALTINCI ECZANESİ
Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili Lefke
0392 727 85 00
0548 889 17 07
İLKSEN ECZANESİ
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı
03927278240
05488601973