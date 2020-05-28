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Nöbetçi eczaneler (28 Mayıs 2020)

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Nöbetçi eczaneler (28 Mayıs 2020)

LEFKOŞA

FİRUZ ERGİL ECZANESİ

Yakındoğu Bulvarı 40/D Yakın Doğu Üniversitesi Yolu Cemsa Karting içi

03922231902

05428833333

FERİN ECZANESİ

Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzeri, Halk Bankası Yanı, Eski Le Meyhane, Cebeci Sok. N0:35 Yenikent

0392 223 42 82

0548 840 59 54

TUNA ECZANESİ

Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Deniz Plaza Yanı Yenişehir

03922277874

05488633883

GİRNE

TÖREN II ECZANESİ

Vakıflar Çarşısı A Blok No:1

03928151790

05338333133

GÜVEN ECZANESİ

Salih Miroğlu Cad. Ersoy 6 Apt. Yukarı

03928152409

05338592576

MAĞUSA

AYŞEM ÇİL ECZANESİ

LARNAKA YOLU, GÜDER KASAP YOLU ÜZERİ, HALKEN APT, DR.ŞERİFE ZORBA KLİNİĞİ KARŞISI

03923662026

05338851694

ULUÇAY ECZANESİ

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis Giriş Karşısı, Sivil Savunma Yanı

03923652424

05338577530

GÜZELYURT

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı)

03927141222

05338239004

LEFKE

İLKSEN ECZANESİ

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı

03927278240

05488601973

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