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Kaptan Forest’ten kopmadı
Kaptan Forest’ten kopmadı
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Nöbetçi eczaneler (28 Mayıs 2019)

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Nöbetçi eczaneler (28 Mayıs 2019)
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Lefkoşa / Birgün Eczanesi

Kemal Aksay Cad. No:36 Devpa Süpermarket yolu, Lastikçi Yusuf Çocuk Karşısı Taşkınköy

0392 225 24 12

Lefkoşa / Çağansoy Eczanesi

Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş Merkezi No:4 Yenikent Gönyeli

0392 223 67 66

Girne / Girne Eczanesi

Işıl Sokak, Bayramoğlu Apartmanı D/3

0392 815 14 47

Girne / Şule Yıldızdoğan Eczanesi

Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Tosyalıses Lahmacun karşısı Lamel yanı

0392 816 12 13

Güzelyurt / Gülsen Eczanesi

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7

0392 714 11 90

Mağusa / Ada Eczanesi

İsmet İnönü Bulvarı, Salamis Yolu No:3

0392 365 31 30

Mağusa / Özge Kale Eczanesi

China Bazaar yanı,Günay Taksi Durağı sırası ,Akun market yolu üzeri, Ayluga Bölgesi

0392 366 88 66

İskele / Nalan Eczanesi

Kordonboyu Caddesi, No: 35, Bahçeler

0392 371 40 06

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