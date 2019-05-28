Nöbetçi eczaneler (28 Mayıs 2019)

Lefkoşa / Birgün Eczanesi
Kemal Aksay Cad. No:36 Devpa Süpermarket yolu, Lastikçi Yusuf Çocuk Karşısı Taşkınköy
0392 225 24 12
Lefkoşa / Çağansoy Eczanesi
Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş Merkezi No:4 Yenikent Gönyeli
0392 223 67 66
Girne / Girne Eczanesi
Işıl Sokak, Bayramoğlu Apartmanı D/3
0392 815 14 47
Girne / Şule Yıldızdoğan Eczanesi
Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Tosyalıses Lahmacun karşısı Lamel yanı
0392 816 12 13
Güzelyurt / Gülsen Eczanesi
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7
0392 714 11 90
Mağusa / Ada Eczanesi
İsmet İnönü Bulvarı, Salamis Yolu No:3
0392 365 31 30
Mağusa / Özge Kale Eczanesi
China Bazaar yanı,Günay Taksi Durağı sırası ,Akun market yolu üzeri, Ayluga Bölgesi
0392 366 88 66
İskele / Nalan Eczanesi
Kordonboyu Caddesi, No: 35, Bahçeler
0392 371 40 06