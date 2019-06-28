 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Canı sıkılınca, aracıyla yolu kapattı
Canı sıkılınca, aracıyla yolu kapattı
298 0
Böyle sorumsuzluk kabul edilmez
Böyle sorumsuzluk kabul edilmez
10 0
 
Baf’ta Hakan Akgün sesleri
Baf’ta Hakan Akgün sesleri
406 0
Lefkoşa Polis Müdürlüğü şampiyon
Lefkoşa Polis Müdürlüğü şampiyon
31 0
Savaşkan şampiyon, Çavuşoğlu üçüncü
Savaşkan şampiyon, Çavuşoğlu üçüncü
21 0
Teknecik zehir saçmaya devam ediyor
Teknecik zehir saçmaya devam ediyor
25 0
Hamitköy tombalası, eğlendirirken kazandırıyor
Hamitköy tombalası, eğlendirirken kazandırıyor
63 0
banner82

Nöbetçi eczaneler (28 Haziran 2019)

banner27

banner315
Nöbetçi eczaneler (28 Haziran 2019)
banner267

Lefkoşa / Laden Akbatur Eczanesi

Adıgüzel Apartmanı, Ulaştırma Bakanlığı karşısı Kızılbaş

0392 227 25 75

Lefkoşa / Seyrantepe Eczanesi

Atatürk Caddesi, No:48/D, Hamitköy

0392 225 57 28

Girne / Güven Eczanesi

Salih Miroğlu Caddesi, Ersoy Apartmanı, No: 9-A, yukarı Girne

0392 815 24 09

Girne / Ömrüm Eczanesi

Karaoğlanoğlu Cad. No:256

0392 822 22 87

Güzelyurt / Sevil Eczanesi

55 Ecevit Cad. Beşyol

0392 714 35 91

Mağusa / Barışer Eczanesi

Küçük Sanayi Bölgesi (Eski Derviş Ekmekçi yanı) Yaşam Hastanesi çaprazı

0392 366 40 40

Mağusa / Çisem Eczanesi

Halil Hamza Yolu, Hasan Taçel Apartmanı, Çağ Market Yanı

0392 365 40 04

İskele / Avicenna Eczanesi

İskele Boğaz Anayolu, Petek Pastanesi yanı

0542 855 00 15

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.