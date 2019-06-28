Nöbetçi eczaneler (28 Haziran 2019)

Lefkoşa / Laden Akbatur Eczanesi
Adıgüzel Apartmanı, Ulaştırma Bakanlığı karşısı Kızılbaş
0392 227 25 75
Lefkoşa / Seyrantepe Eczanesi
Atatürk Caddesi, No:48/D, Hamitköy
0392 225 57 28
Girne / Güven Eczanesi
Salih Miroğlu Caddesi, Ersoy Apartmanı, No: 9-A, yukarı Girne
0392 815 24 09
Girne / Ömrüm Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. No:256
0392 822 22 87
Güzelyurt / Sevil Eczanesi
55 Ecevit Cad. Beşyol
0392 714 35 91
Mağusa / Barışer Eczanesi
Küçük Sanayi Bölgesi (Eski Derviş Ekmekçi yanı) Yaşam Hastanesi çaprazı
0392 366 40 40
Mağusa / Çisem Eczanesi
Halil Hamza Yolu, Hasan Taçel Apartmanı, Çağ Market Yanı
0392 365 40 04
İskele / Avicenna Eczanesi
İskele Boğaz Anayolu, Petek Pastanesi yanı
0542 855 00 15