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Nöbetçi eczaneler (27 Şubat 2020)

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Nöbetçi eczaneler (27 Şubat 2020)

LEFKOŞA:

Fulden Donangil Eczanesi

Osman Paşa Cad. N0:29/B K.Çiftlik Lefkoşa- Corner Pup çaprazı

0392 228 25 72

Dilek Eczanesi

Şht. Evcet Yusuf Cad. No:37/A Kermeoğlu Kebap çaprazı 20 Temmuz Kahve yanı Kızılbaş

0392 228 18 67

Rehber Eczanesi

Atatürk Cad. Sine Apt. 42/C Dük. No:3 Yakın Doğu Bank çaprazı, Öğmen Teknoloji yanı Gönyeli

0548 842 03 23

GİRNE:

Arkan Adışanlı Eczanesi

Hz. Ömer Cad. Dedekorkut Plaza No:2 Veli Kardeşler (Pirelli) yanı Karakum

0548 853 15 53

Mehmet Kamiloğlu Eczanesi

Mustafa Çağatay Cad. No:41/C Dr. Akçiçek Hastanesi yolu

0392 815 21 50

MAĞUSA:

Burcu Gökalp Eczanesi

Kaliland Bölgesi Ayten Apt. Samanyolu Sok. No:2 Dük. 3

0392 365 69 39

Zeynep Eczanesi

Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Sulu Çember üzeri ve Cami karşısı

0392 365 18 47

GÜZELYURT:

İnci Eczanesi

Kutlu Adalı Bulvarı No: 1K Terminal karşısı

0392 714 32 52

LEFKE:

Ayşe Altıntup Eczanesi

Şht. Fuat Yakup Sokak No:7 Denizli

0392 727 85 65

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