Nöbetçi eczaneler (27 Şubat 2020)

LEFKOŞA:
Fulden Donangil Eczanesi
Osman Paşa Cad. N0:29/B K.Çiftlik Lefkoşa- Corner Pup çaprazı
0392 228 25 72
Dilek Eczanesi
Şht. Evcet Yusuf Cad. No:37/A Kermeoğlu Kebap çaprazı 20 Temmuz Kahve yanı Kızılbaş
0392 228 18 67
Rehber Eczanesi
Atatürk Cad. Sine Apt. 42/C Dük. No:3 Yakın Doğu Bank çaprazı, Öğmen Teknoloji yanı Gönyeli
0548 842 03 23
GİRNE:
Arkan Adışanlı Eczanesi
Hz. Ömer Cad. Dedekorkut Plaza No:2 Veli Kardeşler (Pirelli) yanı Karakum
0548 853 15 53
Mehmet Kamiloğlu Eczanesi
Mustafa Çağatay Cad. No:41/C Dr. Akçiçek Hastanesi yolu
0392 815 21 50
MAĞUSA:
Burcu Gökalp Eczanesi
Kaliland Bölgesi Ayten Apt. Samanyolu Sok. No:2 Dük. 3
0392 365 69 39
Zeynep Eczanesi
Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Sulu Çember üzeri ve Cami karşısı
0392 365 18 47
GÜZELYURT:
İnci Eczanesi
Kutlu Adalı Bulvarı No: 1K Terminal karşısı
0392 714 32 52
LEFKE:
Ayşe Altıntup Eczanesi
Şht. Fuat Yakup Sokak No:7 Denizli
0392 727 85 65