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Nöbetçi eczaneler (27 Ocak 2020)

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Nöbetçi eczaneler (27 Ocak 2020)

Lefkoşa / Öztekiner Eczanesi

Şehit Ecvet Yusuf Caddesi, No:33 /C Öztekiner Apartmanı Yenişehir

0392 228 05 08

Lefkoşa / Özyol Eczanesi

Şaziye Hacı Maltızlar Caddesi, No:2/4-5 Virane Çorba yanı Ortaköy

0392 223 21 31

Lefkoşa / Zehra Eczanesi

Şehit Kemal Ünal Caddesi, No:11 Taşkınköy

0392 225 59 47

Girne / Eminağa Eczanesi

Ziya Rızkı Cad. No:10

0392 815 22 48

Girne / Özenir Eczanesi

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe sok. No:46/1 Lapta Hoteller bölgesi

0542 876 06 60

Mağusa / Barışer Eczanesi

Küçük Sanayi Bölgesi (Eski Derviş Ekmekçi yanı) Yaşama Hastanesi çaprazı

0392 366 40 40

Mağusa / Gökcen İlktaç Eczanesi

Salamis Yolu No: 145 Birleşmiş Milletler Kampı karşısı

0392 365 68 20

Güzelyurt / İlkin Sadrazam Eczanesi

Binatlı Sok. No:6 A/B (Erşan Balıkçı yanı)

0392 714 12 22

Lefke / Nane Limon Eczanesi

Ecevit Cad. Yeşilyurt

0392 727 74 70

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