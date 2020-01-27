Nöbetçi eczaneler (27 Ocak 2020)

Lefkoşa / Öztekiner Eczanesi
Şehit Ecvet Yusuf Caddesi, No:33 /C Öztekiner Apartmanı Yenişehir
0392 228 05 08
Lefkoşa / Özyol Eczanesi
Şaziye Hacı Maltızlar Caddesi, No:2/4-5 Virane Çorba yanı Ortaköy
0392 223 21 31
Lefkoşa / Zehra Eczanesi
Şehit Kemal Ünal Caddesi, No:11 Taşkınköy
0392 225 59 47
Girne / Eminağa Eczanesi
Ziya Rızkı Cad. No:10
0392 815 22 48
Girne / Özenir Eczanesi
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe sok. No:46/1 Lapta Hoteller bölgesi
0542 876 06 60
Mağusa / Barışer Eczanesi
Küçük Sanayi Bölgesi (Eski Derviş Ekmekçi yanı) Yaşama Hastanesi çaprazı
0392 366 40 40
Mağusa / Gökcen İlktaç Eczanesi
Salamis Yolu No: 145 Birleşmiş Milletler Kampı karşısı
0392 365 68 20
Güzelyurt / İlkin Sadrazam Eczanesi
Binatlı Sok. No:6 A/B (Erşan Balıkçı yanı)
0392 714 12 22
Lefke / Nane Limon Eczanesi
Ecevit Cad. Yeşilyurt
0392 727 74 70