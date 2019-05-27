Nöbetçi eczaneler (27 Mayıs 2019)

Lefkoşa / Ayşe Kaptan Eczanesi
Girne Caddesi, No:50, Lefkoşa Saray Hotel karşısı
0392 227 45 96
Lefkoşa / Fulden Donangil Eczanesi
Osman Paşa Caddesi, No:29/B Köşklüçiftlik
0392 228 25 72
Girne / Nurçağ Eczanesi
Şht. Dursun Özsaraç Sok. No:6/2
0392 815 10 25
Girne / Tören II Eczanesi
Vakıflar Çarşısı A Blok No:1
0392 815 17 90
Güzelyurt / İlkin Sadrazam Eczanesi
Binatlı Sok. No:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı)
0392 714 12 22
Mağusa / Uluçay Eczanesi
Mağusa Tıp Merkezi Acil Servis karşısı Sivil Savunma yanı
0392 365 24 24
Mağusa / Zerin Volkan Eczanesi
İsmet İnönü Bulvarı, Dumlupınar Mahallesi, Sosyal Konut Apartmanları
0392 365 59 59
İskele / Ersu Adan Eczanesi
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Noyanlar Sitesi 8 Dük. No:4 Ötüken
0392 378 88 87