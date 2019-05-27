 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
4 0
51 0
 
Selimiye Meydanı’nda Avrupa Günü renkliliği
Selimiye Meydanı’nda Avrupa Günü renkliliği
15 0
Ahmed Sami Topcan Kupası, Dumlupınar’ın
Ahmed Sami Topcan Kupası, Dumlupınar’ın
159 0
Galatasaray 22. Şampiyonluğu kutladı
Galatasaray 22. Şampiyonluğu kutladı
22 0
Yeni Opel Corsa'nın örtüsü kalktı
Yeni Opel Corsa'nın örtüsü kalktı
15 0
Şampiyon YDÜ
Şampiyon YDÜ
38 0
banner82

Nöbetçi eczaneler (27 Mayıs 2019)

banner27

banner262
Nöbetçi eczaneler (27 Mayıs 2019)
banner267

Lefkoşa / Ayşe Kaptan Eczanesi

Girne Caddesi, No:50, Lefkoşa Saray Hotel karşısı

0392 227 45 96

Lefkoşa / Fulden Donangil Eczanesi

Osman Paşa Caddesi, No:29/B Köşklüçiftlik

0392 228 25 72

Girne / Nurçağ Eczanesi

Şht. Dursun Özsaraç Sok. No:6/2

0392 815 10 25

Girne / Tören II Eczanesi

Vakıflar Çarşısı A Blok No:1

0392 815 17 90

Güzelyurt / İlkin Sadrazam Eczanesi

Binatlı Sok. No:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı)

0392 714 12 22

Mağusa / Uluçay Eczanesi

Mağusa Tıp Merkezi Acil Servis karşısı Sivil Savunma yanı

0392 365 24 24

Mağusa / Zerin Volkan Eczanesi

İsmet İnönü Bulvarı, Dumlupınar Mahallesi, Sosyal Konut Apartmanları

0392 365 59 59

İskele / Ersu Adan Eczanesi

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Noyanlar Sitesi 8 Dük. No:4 Ötüken

0392 378 88 87

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.