Nöbetçi eczaneler (27 Mart 2020)

LEFKOŞA
KERMİYA ECZANESİ
Kemal Şemiler Cad. No:24 Kiler Market Çaprazı Zeyphyr Café yolu Kermiya Metehan
0392 223 34 83
DİLEK ECZANESİ
Şht.Evcet Yusuf Cad. No:37/A Kermeoğlu Kebap Çaprazı 20 Temmuz Kahve yanı Kızılbaş
0392 228 18 67
LADEN AKBATUR ECZANESİ
Selcuklu Cad. No:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Bakanlıklar Yolu Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı karşısı
0392 227 25 75
GÜLİSTAN ARICI ECZANESİ
Hasane Ilgaz sok.13/ C Köşlüçiftlik Lefkoşa Pegasus Hava Yolları yanı
0392 229 09 90
GİRNE
DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ
Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1 A Kozan Döviz Yanı
0392 815 11 88
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
Ankara Cad. No:50/ 2 A Alsancak
0392 821 34 34
MUCİZEM ECZANESİ
Naci Talat Cad. No:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne
0392 815 11 50
MAĞUSA
İÇTEN ECZANESİ
Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt.Dük.N0:1 Tıp Merkezi Girişi
0392 365 22 00
REZAN ECZANESİ
Salamis yolu, DAÜ Çemberi yanı, Foto Özay karşısı, Novel Centre Point
0392 365 69 11
AYBENK ECZANESİ
Gülseren Yolu Reflex Plaza 5 Dükkan 4 Karakol Bölgesi eski Pınar Market yanı Puzzle Travel yanı
0392 365 10 11
GÜZELYURT
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
Binatlıı Sok. No:6 A/B (Erşan Balıkçı yanı)
0392 714 12 22
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
Ecevit Caddesi 88A
0392 714 18 94
İSKELE
NALAN ECZANESİ
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele
0392 371 40 06
ÜST MESARYA
TUFAN ECZANESİ
Çelik iş Merkezi Demirhan
0392 232 48 15
ALT MESARYA
BUĞRA ECZANESİ(AKDOĞAN)
Dr.Fazıl Küçük Cad. Akdoğan
0392 377 88 25
KARPAZ
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele
0533 821 96 06
GÜRSEL ECZANESİ
Şht.Aydın Veledddin Sok.Yenierenköy
0392 374 51 70
LEFKE
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
Fuat Yakup Sok.Denizli No:1/1
0533 841 95 78
NANE LİMON ECZANESİ
Ecevit Cad. Yeşilyurt
0392 727 74 70