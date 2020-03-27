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Uyarılar boşa gidiyor
Uyarılar boşa gidiyor
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Pazar günü saatler ileri alınacak
Pazar günü saatler ileri alınacak
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GKK’da asker alımı ve seferberlikler ertelendi
GKK’da asker alımı ve seferberlikler ertelendi
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“Toplumsal Dayanışma İçin 1. Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketini” açıkladı.
“Toplumsal Dayanışma İçin 1. Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketini” açıkladı.
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Spor dünyası koronavirüse karşı mücadelede
Spor dünyası koronavirüse karşı mücadelede
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Tokyo Olimpiyat Oyunları ertelendi
Tokyo Olimpiyat Oyunları ertelendi
27 0
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Nöbetçi eczaneler (27 Mart 2020)

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Nöbetçi eczaneler (27 Mart 2020)

LEFKOŞA

KERMİYA ECZANESİ

Kemal Şemiler Cad. No:24 Kiler Market Çaprazı Zeyphyr Café yolu Kermiya Metehan

0392 223 34 83

DİLEK ECZANESİ

Şht.Evcet Yusuf Cad. No:37/A Kermeoğlu Kebap Çaprazı 20 Temmuz Kahve yanı Kızılbaş

0392 228 18 67

LADEN AKBATUR ECZANESİ

Selcuklu Cad. No:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Bakanlıklar Yolu Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı karşısı

0392 227 25 75

GÜLİSTAN ARICI ECZANESİ

Hasane Ilgaz sok.13/ C Köşlüçiftlik Lefkoşa Pegasus Hava Yolları yanı

0392 229 09 90

GİRNE

DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ

Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1 A Kozan Döviz Yanı

0392 815 11 88

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

Ankara Cad. No:50/ 2 A Alsancak

0392 821 34 34

MUCİZEM ECZANESİ

Naci Talat Cad. No:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne

0392 815 11 50

MAĞUSA

İÇTEN ECZANESİ

Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt.Dük.N0:1 Tıp Merkezi Girişi

0392 365 22 00

REZAN ECZANESİ

Salamis yolu, DAÜ Çemberi yanı, Foto Özay karşısı, Novel Centre Point

0392 365 69 11

AYBENK ECZANESİ

Gülseren Yolu Reflex Plaza 5 Dükkan 4 Karakol Bölgesi eski Pınar Market yanı Puzzle Travel yanı

0392 365 10 11

GÜZELYURT

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

Binatlıı Sok. No:6 A/B (Erşan Balıkçı yanı)

0392 714 12 22

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

Ecevit Caddesi 88A

0392 714 18 94

İSKELE

NALAN ECZANESİ

Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

0392 371 40 06

ÜST MESARYA

TUFAN ECZANESİ

Çelik iş Merkezi Demirhan

0392 232 48 15

ALT MESARYA

BUĞRA ECZANESİ(AKDOĞAN)

Dr.Fazıl Küçük Cad. Akdoğan

0392 377 88 25

KARPAZ

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

0533 821 96 06

GÜRSEL ECZANESİ

Şht.Aydın Veledddin Sok.Yenierenköy

0392 374 51 70

LEFKE

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

Fuat Yakup Sok.Denizli No:1/1

0533 841 95 78

NANE LİMON ECZANESİ

Ecevit Cad. Yeşilyurt

0392 727 74 70

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