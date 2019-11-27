Nöbetçi eczaneler (27 Kasım 2019)

Lefkoşa / Hüseyin Sakallı Eczanesi
Şht. Yzb. Tekin Yurdabak Cad. Bücürük yanı Ortaköy
0392 228 46 00
Lefkoşa / Pervin Eczanesi
Haydar Alieyev Cad. Berber Tarlası Dük. 12/C Rimax karşısı Hz. Ebubekir Cami çaprazı Küçük Kaymaklı
0392 225 28 18
Lefkoşa / Seval Eczanesi
9 Yavuz Konnolu Sokak, Ortaköy
0392 223 86 75
Girne / Aşar Eczanesi
Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32
0392 815 70 75
Girne / Nurçağ Eczanesi
Şht.Dursun Özsaraç Sok.No: 6/2
0392 815 10 25
Mağusa / Demet Eczanesi
New Castle No:1, Bayraktar Yolu, Lemar Yanı
0392 366 33 50
Mağusa / Veli Nurluöz Eczanesi
Arena Yanı, Hasan Barboçolli Sok. Döveç 48Apt. Lemar arkası
0392 365 36 31
Güzelyurt / Sercan Avcı Eczanesi
Şht. Raşit Osman Sok.No:2 /E
0392 714 48 94
Lefke / Sadiye Taşar
Atatürk Cad. 26/A
0392 728 83 12