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Gazimağusa Devlet Hastanesi değil darphanesi
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Tren’ mizah konusu oldu
Tren’ mizah konusu oldu
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Nefes kesen yarış Mckeever'ın
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36 ülke gezip 66 yıl sonra evine döndü
36 ülke gezip 66 yıl sonra evine döndü
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Nöbetçi eczaneler (27 Kasım 2019)

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Nöbetçi eczaneler (27 Kasım 2019)

Lefkoşa / Hüseyin Sakallı Eczanesi

Şht. Yzb. Tekin Yurdabak Cad. Bücürük yanı Ortaköy

0392 228 46 00

Lefkoşa / Pervin Eczanesi

Haydar Alieyev Cad. Berber Tarlası Dük. 12/C Rimax karşısı Hz. Ebubekir Cami çaprazı Küçük Kaymaklı

0392 225 28 18

Lefkoşa / Seval Eczanesi

9 Yavuz Konnolu Sokak, Ortaköy

0392 223 86 75

Girne / Aşar Eczanesi

Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32

0392 815 70 75

Girne / Nurçağ Eczanesi

Şht.Dursun Özsaraç Sok.No: 6/2

0392 815 10 25

Mağusa / Demet Eczanesi

New Castle No:1, Bayraktar Yolu, Lemar Yanı

0392 366 33 50

Mağusa / Veli Nurluöz Eczanesi

Arena Yanı, Hasan Barboçolli Sok. Döveç 48Apt. Lemar arkası

0392 365 36 31

Güzelyurt / Sercan Avcı Eczanesi

Şht. Raşit Osman Sok.No:2 /E

0392 714 48 94

Lefke / Sadiye Taşar

Atatürk Cad. 26/A

0392 728 83 12

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