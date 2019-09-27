 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Böyle sorumsuzca park yapılmamalı
Böyle sorumsuzca park yapılmamalı
44 0
Mehmet Erdem’in yakınları aranıyor
Mehmet Erdem’in yakınları aranıyor
146 0
 
Hedefleri üçte üç yapmak
Hedefleri üçte üç yapmak
66 0
Karın Şişkinliğine Sebep Olan 6 Ciddi Sağlık Problemi
Karın Şişkinliğine Sebep Olan 6 Ciddi Sağlık Problemi
83 0
Girne kale arkası ilgi bekliyor
Girne kale arkası ilgi bekliyor
22 0
Kordonboyu’nun karanlığı, vatandaşı tedirgin ediyor
Kordonboyu’nun karanlığı, vatandaşı tedirgin ediyor
22 0
Aydınköy'de Motodrag coşkusu
Aydınköy'de Motodrag coşkusu
22 0
banner82

Nöbetçi eczaneler (27 Eylül 2019)

banner27

Nöbetçi eczaneler (27 Eylül 2019)
banner267

Lefkoşa / Harika Otağ Eczanesi

Cebeci Sok. 25 İş Bankası yanı Yeniken

0392 224 04 15

Lefkoşa / Hüseyin Sakallı Eczanesi

Şehit Yüzbaşı Tekin Yurdabak Cad. Bücürük yanı Ortaköy

0392 228 46 00

Lefkoşa / Sonuç Eczanesi

Atatürk Caddesi, No:7/B 1001 Çeşit Mağazası Yanı, Yenişehir

0392 227 32 70

Girne / Aşar Eczanesi

Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32

0392 815 70 75

Girne / Emin Eczanesi

Karaoğlanoğlu Caddesi, Hasem İşhanı, No:1, Alsancak

0533 870 19 46

Güzelyurt / Resmiye Ese Eczanesi

Ecevit Cad. No:75/1 Ziraat Bankası çaprazı

0392 714 45 18

Mağusa / Karakol Eczanesi

Gülseren Yolu, Askeri kışlaya dönmeden önce köşede nilgün uzun Apt. No:2 Karakol

0392 365 65 19

Mağusa / Barışer Eczanesi

Küçük Sanayi Bölgesi (Eski Derviş Ekmekçi yanı) Yaşam Hastahanesi çaprazı

0392 366 40 40

Lefke / Sadiye Taşar Eczanesi

Atatürk Cad. 26/A

0392 728 83 12

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.