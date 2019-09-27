Nöbetçi eczaneler (27 Eylül 2019)

Lefkoşa / Harika Otağ Eczanesi
Cebeci Sok. 25 İş Bankası yanı Yeniken
0392 224 04 15
Lefkoşa / Hüseyin Sakallı Eczanesi
Şehit Yüzbaşı Tekin Yurdabak Cad. Bücürük yanı Ortaköy
0392 228 46 00
Lefkoşa / Sonuç Eczanesi
Atatürk Caddesi, No:7/B 1001 Çeşit Mağazası Yanı, Yenişehir
0392 227 32 70
Girne / Aşar Eczanesi
Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32
0392 815 70 75
Girne / Emin Eczanesi
Karaoğlanoğlu Caddesi, Hasem İşhanı, No:1, Alsancak
0533 870 19 46
Güzelyurt / Resmiye Ese Eczanesi
Ecevit Cad. No:75/1 Ziraat Bankası çaprazı
0392 714 45 18
Mağusa / Karakol Eczanesi
Gülseren Yolu, Askeri kışlaya dönmeden önce köşede nilgün uzun Apt. No:2 Karakol
0392 365 65 19
Mağusa / Barışer Eczanesi
Küçük Sanayi Bölgesi (Eski Derviş Ekmekçi yanı) Yaşam Hastahanesi çaprazı
0392 366 40 40
Lefke / Sadiye Taşar Eczanesi
Atatürk Cad. 26/A
0392 728 83 12