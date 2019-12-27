Nöbetçi eczaneler (27 Aralık 2019)

Lefkoşa / Firuz Ergil Eczanesi
Yakındoğu Bulvarı 40/D Yakın Doğu Üniversitesi Yolu Cemsa Karting içi
0392 223 19 02
Lefkoşa / Kermiya Eczanesi
Kemal Şemiler Caddesi, Kiler çaprazı, Zeyphyr Cafe yolu Metehan / Kermiya
0392 223 34 83
Lefkoşa / Yonca Hatipoğlu Eczanesi
Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş
0392 228 06 06
Girne / Önal Aktolga Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. N0:181 (33) Bakkal Süpermarket yanı Karaoğlanoğlu
0392 822 41 42
Girne/ Eda Ataçağ Eczanesi
Salih Miroğlu Cad. Girne No:45/2 Zeytinlik Yolu Şok Maret karşısı Yukarı Girne
0548 881 18 11
Mağusa / Çağkan Aksoy Eczanesi
No:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu
0392 366 95 55
Mağusa / Çisem Eczanesi
Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı
0392 365 40 04
Güzelyurt / Kıvanç Ufuk Eczanesi
Ecevit Caddesi 88/A
0392 714 18 94
Lefke / Enver Polili
Şht. Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ yolu
0392 727 76 46