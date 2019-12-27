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Basketbolun şampiyonları GAÜ ve UKÜ
Basketbolun şampiyonları GAÜ ve UKÜ
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2020'nin ilk günü Ercan'da yoğunluk hat safhada olacak
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Şampiyon GAÜ
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Nöbetçi eczaneler (27 Aralık 2019)

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Nöbetçi eczaneler (27 Aralık 2019)

Lefkoşa / Firuz Ergil Eczanesi

Yakındoğu Bulvarı 40/D Yakın Doğu Üniversitesi Yolu Cemsa Karting içi

0392 223 19 02

Lefkoşa / Kermiya Eczanesi

Kemal Şemiler Caddesi, Kiler çaprazı, Zeyphyr Cafe yolu Metehan / Kermiya

0392 223 34 83

Lefkoşa / Yonca Hatipoğlu Eczanesi

Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş

0392 228 06 06

Girne / Önal Aktolga Eczanesi

Karaoğlanoğlu Cad. N0:181 (33) Bakkal Süpermarket yanı Karaoğlanoğlu

0392 822 41 42

Girne/ Eda Ataçağ Eczanesi

Salih Miroğlu Cad. Girne No:45/2 Zeytinlik Yolu Şok Maret karşısı Yukarı Girne

0548 881 18 11

Mağusa / Çağkan Aksoy Eczanesi

No:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu

0392 366 95 55

Mağusa / Çisem Eczanesi

Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı

0392 365 40 04

Güzelyurt / Kıvanç Ufuk Eczanesi

Ecevit Caddesi 88/A

0392 714 18 94

Lefke / Enver Polili

Şht. Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ yolu

0392 727 76 46

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