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Lefke'de 15 ekip finişi gördü
Lefke'de 15 ekip finişi gördü
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Ocak’ta dur durak yok
Ocak’ta dur durak yok
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U12 Liginde başlama saatleri değişti
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Kalecinin davetiyesi, kalede olur
Kalecinin davetiyesi, kalede olur
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Aşırı sıcaklarda çevremize dikkat edelim
Aşırı sıcaklarda çevremize dikkat edelim
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Birilerinin kaza yapması mı bekleniyor?
Birilerinin kaza yapması mı bekleniyor?
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Nöbetçi eczaneler (27 Ağustos 2019)

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Nöbetçi eczaneler (27 Ağustos 2019)
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Lefkoşa / Seval Kaymak Eczanesi

Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. Domuzcular Burnu Askeri Birlik yanı Kızılbaş

0392 227 96 19

Lefkoşa / Türkan Şentip Eczanesi

38/5/ Hacı Ali Apt. Öğretmenler Cad. Ortaköy

0392 223 93 40

Girne / Ahmet Çağer Eczanesi

Ankara Caddesi, 50/2 Alsancak

0392 821 34 34

Girne / İlgen Eczanesi

Bedrettin Demirel Caddesi Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı

392-815-8118

Güzelyurt / Resmiye Ese Eczanesi

Ecevit Cad. No: 75/1 Ziraat Bankası çaprazı

0392 714 45 18

Mağusa / Ceren Eczanesi

Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yan

0392 366 33 74

Mağusa / Demet Eczanesi

New Castle No:1 Bayraktar yolu, Terminal Lemar Yanı

0392 366 33 50

İskele / Selin eczanesi

Şht. Üstteğmen Mustafa Orhan Caddesi

0392 371 2856

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