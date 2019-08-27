Nöbetçi eczaneler (27 Ağustos 2019)

Lefkoşa / Seval Kaymak Eczanesi
Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. Domuzcular Burnu Askeri Birlik yanı Kızılbaş
0392 227 96 19
Lefkoşa / Türkan Şentip Eczanesi
38/5/ Hacı Ali Apt. Öğretmenler Cad. Ortaköy
0392 223 93 40
Girne / Ahmet Çağer Eczanesi
Ankara Caddesi, 50/2 Alsancak
0392 821 34 34
Girne / İlgen Eczanesi
Bedrettin Demirel Caddesi Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı
392-815-8118
Güzelyurt / Resmiye Ese Eczanesi
Ecevit Cad. No: 75/1 Ziraat Bankası çaprazı
0392 714 45 18
Mağusa / Ceren Eczanesi
Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yan
0392 366 33 74
Mağusa / Demet Eczanesi
New Castle No:1 Bayraktar yolu, Terminal Lemar Yanı
0392 366 33 50
İskele / Selin eczanesi
Şht. Üstteğmen Mustafa Orhan Caddesi
0392 371 2856