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Nöbetçi eczaneler (26 Mayıs 2019)

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Nöbetçi eczaneler (26 Mayıs 2019)
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LEFKOŞA
Mustafa Gürman Eczanesi: Aydemet Kemal Şemiler Cad. No: 6/B Kermiya Çemberi yanı- Yeni Alayköy Güzelyurt yolu Tel: 3300830
Laden Akbatur eczanesi: Selcuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Lefkoşa - LEFKOŞA Tel: 2272575
Nurluöz eczanesi: Hacet Sok.8/C Din Sitesi Karşisi Iş Bankasi Yani Hamitköy - Lefkoşa Tel: 2256161

GİRNE
Ahmet çağer eczanesi: Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne - Girne Tel: 8213434
Defne Eczanesi: Atatürk Cad. No: 20 Tel: 815 3516

GAZİMAĞUSA
Hacer Balıkçı Eczanesi: Mustafa kemal Bulvarı Döveç Elit Life Apt. 3 Eski Kaliland Karşısı Universal Bank yanı Tel: 3655518
Ceren Eczanesi: Papatya Apt. No: 2 Larnaka Yolu, Anıt Çemberi 100 m ilerisi Tel: 366 3374

GÜZELYURT
İncirli Eczanesi: Büyükada sk. No:22 A/B Tel: 7142874

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