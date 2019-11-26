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Nefes kesen yarış Mckeever'ın
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Nöbetçi eczaneler (26 Kasım 2019)

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Nöbetçi eczaneler (26 Kasım 2019)

Lefkoşa / Özerçal Eczanesi

Raif Denktaş Caddesi, Siyah Kuğu 1 Binaları Dük. No:15/E, Göçmenköy

0392 223 97 31

Lefkoşa / Sevcan Eczanesi

Atatürk Caddesi Emek Apt. Dükkan No:3 Limasol Türk Koop Bankası karşısı Yenişehir

0392 227 60 71

Lefkoşa / Türkan Şentip Eczanesi

38/5 Hacı Ali Apt. Öğretmenler Cad. Ortaköy

0392 223 93 40

Girne / Dünya Eczanesi

Salih Miroğlu Caddesi, Ataker İş Hanı No:1

0392 815 00 09

Girne / Aşar Karaoğlanoğlu Eczanesi

Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Ziraat Bankası ve Stormax yanı

0392 822 38 85

Mağusa / Ergin Eczanesi

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı

0392 365 47 35

Mağusa / Halil Hamzalar Eczanesi

Halil Hamza Ayakkabı Mağzası yanı Kaliland bölgesi

0392 365 55 94

Güzelyurt / İlkin Sadrazam Eczanesi

Binatlı Sok. No:6 A/B (Erşan Balıkçı yanı)

0392 714 12 22

Lefke / Enver Polili

Şht. Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ Yolu

0392 727 76 46

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