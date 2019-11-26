Nöbetçi eczaneler (26 Kasım 2019)

Lefkoşa / Özerçal Eczanesi
Raif Denktaş Caddesi, Siyah Kuğu 1 Binaları Dük. No:15/E, Göçmenköy
0392 223 97 31
Lefkoşa / Sevcan Eczanesi
Atatürk Caddesi Emek Apt. Dükkan No:3 Limasol Türk Koop Bankası karşısı Yenişehir
0392 227 60 71
Lefkoşa / Türkan Şentip Eczanesi
38/5 Hacı Ali Apt. Öğretmenler Cad. Ortaköy
0392 223 93 40
Girne / Dünya Eczanesi
Salih Miroğlu Caddesi, Ataker İş Hanı No:1
0392 815 00 09
Girne / Aşar Karaoğlanoğlu Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Ziraat Bankası ve Stormax yanı
0392 822 38 85
Mağusa / Ergin Eczanesi
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı
0392 365 47 35
Mağusa / Halil Hamzalar Eczanesi
Halil Hamza Ayakkabı Mağzası yanı Kaliland bölgesi
0392 365 55 94
Güzelyurt / İlkin Sadrazam Eczanesi
Binatlı Sok. No:6 A/B (Erşan Balıkçı yanı)
0392 714 12 22
Lefke / Enver Polili
Şht. Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ Yolu
0392 727 76 46