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Nöbetçi eczaneler (25 Kasım 2019)

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Nöbetçi eczaneler (25 Kasım 2019)

LEFKOŞA
Cevher Eczanesi: Mehmet Akif Cad. No: 101/5 Tel: 227 7251
Çağlayan Eczanesi: İffet Oruz Sok. No. 10 a/d Çağlayan- Lefkoşa 227 61 81
Firuz Ergil Eczanesi: Yakındoğu Bulvarı 40/D Yakın Doğu Üniversitesi Yolu Cemsa Karting içi Lefkoşa - Lefkoşa Tel: 2231902

GİRNE
Başak Eczanesi: Ziya Rızkı Cad. No: 95/B Tel: 815 3620
Aydın Life Eczanesi: Minimall Plaza No:6 Kuruluş Cad. Bellepais yolu Starling Market ve Camii karşısı Doğanköy Girne Tel: 0533 888 5666

GAZİMAĞUSA
Osmankan eczanesi: Larnaka Yolu, Halken binası karşısı, Dr. Şerife Zorba cilt kliniği yanı, - Gazimağusa Tel: 3669297
İçten Eczanesi: İsmet İnönü cad. 2 Yakın Doğu Hastanesi yanı  (392)367-0100

GÜZELYURT
Gilanlı Eczanesi: Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Tel: 7144790

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