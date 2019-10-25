Nöbetçi eczaneler (25 Ekim 2019)

LEFKOŞA
Ahmet Mısırlı Eczanesi : Gaz.Hasan Tahsin Cad.42/6 Ortaköy Kermiya Tel: (392)223-9393
Sonuç Eczanesi: Atatürk Cad.No: 7/B Binbir (1001) Çeşit Mağazaları yanı Lefkoşa
Tel: 227 3270
Balın Eczanesi: Dr. Burhan Nalbantoğlu Cad. Alpal Binaları No: 4 Tel: 223 1813
GİRNE
İlgen Eczanesi: Işıl Sok. No: 1/C Kemal Kamiloğlu Doğum Kliniği karşısı Tel: 815 8118
Emin Eczanesi: Karaoğlanoğlu Cad.HASEM Işhanı No:1 Alsancak Tel: 0533 870 1946
GAZİMAĞUSA
Zeynep Eczanesi: Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No:7 Tel: 365 19 55
GÜZELYURT
Sevil Eczanesi: Ecevit Cad. No: 53 Tel: 714 3591