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Nöbetçi eczaneler (25 Aralık 2019)

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Nöbetçi eczaneler (25 Aralık 2019)

Lefkoşa / Cemile Fırıncıoğlu Eczanesi

Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 81/C Ortaköy Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı  Ortaköy

0392 223 82 22

Lefkoşa / Tuna Eczanesi

Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt. No:16 B Deniz Plaza Yanı Yenişehir

0392 227 78 74

Lefkoşa / Zehra Eczanesi

Şehit Kemal Ünal Caddesi, 11 Taşkınköy / Lefkoşa

0392 225 59 47

Girne / Setenay Bengisu Eczanesi

Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi No:3 Doğanköy

0392 816 00 82

Girne / Şifalı Eczanesi

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.No:5 Green Petrol karşısı Alsancak

0533 846 33 30

Mağusa / Zerin Volkan Eczanesi

İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.

0392 365 59 59

Mağusa / Veli Nurluöz Eczanesi

Hasan Barbaçolli Sokak Sakarya 48 Döveç Apt. B Blok No:1 Salamis yolu yeni Lemar arkası

0392 365 36 31

Güzelyurt / Gilanlı Eczanesi

Ecevit Cad. No:112

0392 714 47 90

Lefke / İlksen Eczanesi

Belediye Dükkanları No:18 Gemikonağı

0392 727 82 40

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