Nöbetçi eczaneler (25 Aralık 2019)

Lefkoşa / Cemile Fırıncıoğlu Eczanesi
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 81/C Ortaköy Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı Ortaköy
0392 223 82 22
Lefkoşa / Tuna Eczanesi
Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt. No:16 B Deniz Plaza Yanı Yenişehir
0392 227 78 74
Lefkoşa / Zehra Eczanesi
Şehit Kemal Ünal Caddesi, 11 Taşkınköy / Lefkoşa
0392 225 59 47
Girne / Setenay Bengisu Eczanesi
Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi No:3 Doğanköy
0392 816 00 82
Girne / Şifalı Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.No:5 Green Petrol karşısı Alsancak
0533 846 33 30
Mağusa / Zerin Volkan Eczanesi
İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.
0392 365 59 59
Mağusa / Veli Nurluöz Eczanesi
Hasan Barbaçolli Sokak Sakarya 48 Döveç Apt. B Blok No:1 Salamis yolu yeni Lemar arkası
0392 365 36 31
Güzelyurt / Gilanlı Eczanesi
Ecevit Cad. No:112
0392 714 47 90
Lefke / İlksen Eczanesi
Belediye Dükkanları No:18 Gemikonağı
0392 727 82 40