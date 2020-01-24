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FODER Mesarya'dan güzel karelerle döndü
FODER Mesarya'dan güzel karelerle döndü
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Yollarımız böyle tedbirsizliği kaldırmaz
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Nöbetçi eczaneler (24 Ocak 2020)

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Nöbetçi eczaneler (24 Ocak 2020)

Lefkoşa / Ecem Eczanesi

Bedrettin Demirel Caddesi No: 127

0392 228 89 56

Lefkoşa / Güney Eczanesi

Yzb. Tekin Yurdabak Cad. No:12 Murat Elektronik yanı, İstanbul Perde karşısı Ortaköy

0392 227 66 95

Lefkoşa / Serkan Kervan Eczanesi

Hürriyet Cad. No:11/ B Hamitköy

0392 225 80 91

Girne / Küçük Eczanesi

Canbulat Sokak, No:5/C

0392 815 36 26

Girne / Nejla Erçal Eczanesi

Üniversite Yolu Sok. No:63 B Karaoğlanoğlu Girne Amerikan Üniversitesi yanı

0392 822 32 02

Mağusa / Emir Eczanesi

Gülseren Yolu Şafak Plaza No:2/A Karakol Bölgesi

0392 365 54 54

Mağusa / Ertuğ Emin Eczanesi

İsmet İnönü Bulvarı Salamis Yolu Reflex Apt. No: 104/ A Mardo ve Dağlı Sigorta yanı

0392 365 60 60

Güzelyurt / Gilanlı Eczanesi

Ecevit Cad. No:112

0392 714 47 90

Lefke / İlksen Eczanesi

Belediye Dükkanları No:18 Gemikonağı

0392 727 82 40

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