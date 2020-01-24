Nöbetçi eczaneler (24 Ocak 2020)

Lefkoşa / Ecem Eczanesi
Bedrettin Demirel Caddesi No: 127
0392 228 89 56
Lefkoşa / Güney Eczanesi
Yzb. Tekin Yurdabak Cad. No:12 Murat Elektronik yanı, İstanbul Perde karşısı Ortaköy
0392 227 66 95
Lefkoşa / Serkan Kervan Eczanesi
Hürriyet Cad. No:11/ B Hamitköy
0392 225 80 91
Girne / Küçük Eczanesi
Canbulat Sokak, No:5/C
0392 815 36 26
Girne / Nejla Erçal Eczanesi
Üniversite Yolu Sok. No:63 B Karaoğlanoğlu Girne Amerikan Üniversitesi yanı
0392 822 32 02
Mağusa / Emir Eczanesi
Gülseren Yolu Şafak Plaza No:2/A Karakol Bölgesi
0392 365 54 54
Mağusa / Ertuğ Emin Eczanesi
İsmet İnönü Bulvarı Salamis Yolu Reflex Apt. No: 104/ A Mardo ve Dağlı Sigorta yanı
0392 365 60 60
Güzelyurt / Gilanlı Eczanesi
Ecevit Cad. No:112
0392 714 47 90
Lefke / İlksen Eczanesi
Belediye Dükkanları No:18 Gemikonağı
0392 727 82 40