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Nöbetçi eczaneler (24 Kasım 2019)

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Nöbetçi eczaneler (24 Kasım 2019)

Lefkoşa / Yonca Hatipoğlu Eczanesi

Şht. Ecvet Yusuf Cad. Hacı Bulgur Apt. No 16 Deniz Plaza Yanı

0392 227 78 74

Lefkoşa / Ülker Pozan Eczanesi

Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Cad. 40/2 Kermiya Lemar Yolu

0392 223 51 80

Lefkoşa / Nergis Eczanesi: Şehit

Mustafa Mehemt Sok. No.3  Göçmenköy ( Yöntem Laboratuvarı yanı)

0392 225 50 75

Girne / Nejla Erçal Eczanesi

Üniversite Yolu Sok. No:63/B Karaoğlanoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi Yanı

0392 822 32 02

Girne / Eminağa Eczanesi

Ziya Rızkı Cad. No.10

0392 815 22 48

Mağusa / Zerin Volkan Eczanesi

İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt. Dumlupınar

0392 365 59 59

Mağusa / Ada Eczanesi

İsmet İnönü Bulvarı, Salamis Yolu No:3

0392 365 31 30

Güzelyurt / Aşar Eczanesi Güzelyurt

Ecevit Cad. 18/B

0392 714 21 93

İskele / Ersu Adan Eczanesi

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Noyanlar Sitesi 8 Dük. No:4 Ötüken

0392 378 88 87

Üst Mesarya / Gülten Veli Eczanesi

Karavezirler Petrol, 79/B Cumhuriyet Caddesi, Cihangir

0392 232 35 00

Alt Mesarya / Kınay Eczanesi

Mersinli Sok. No:4/C Türkmenköy

0392 377 70 07

Karpaz / Olgun Kahyaoğlu Eczanesi

Ada Cad. Bafra No:37/E Mehmetçik

0533 832 57 42

Karpaz / Sakıner Eczanesi

Yenierenköy

0392 374 43 56

Lefke / Ayşe Altıntuğ Eczanesi

Şht. Fuat Yakup Sokak No:7 Denizli

0548 843 03 44

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