Nöbetçi eczaneler (24 Kasım 2019)

Lefkoşa / Yonca Hatipoğlu Eczanesi
Şht. Ecvet Yusuf Cad. Hacı Bulgur Apt. No 16 Deniz Plaza Yanı
0392 227 78 74
Lefkoşa / Ülker Pozan Eczanesi
Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Cad. 40/2 Kermiya Lemar Yolu
0392 223 51 80
Lefkoşa / Nergis Eczanesi: Şehit
Mustafa Mehemt Sok. No.3 Göçmenköy ( Yöntem Laboratuvarı yanı)
0392 225 50 75
Girne / Nejla Erçal Eczanesi
Üniversite Yolu Sok. No:63/B Karaoğlanoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi Yanı
0392 822 32 02
Girne / Eminağa Eczanesi
Ziya Rızkı Cad. No.10
0392 815 22 48
Mağusa / Zerin Volkan Eczanesi
İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt. Dumlupınar
0392 365 59 59
Mağusa / Ada Eczanesi
İsmet İnönü Bulvarı, Salamis Yolu No:3
0392 365 31 30
Güzelyurt / Aşar Eczanesi Güzelyurt
Ecevit Cad. 18/B
0392 714 21 93
İskele / Ersu Adan Eczanesi
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Noyanlar Sitesi 8 Dük. No:4 Ötüken
0392 378 88 87
Üst Mesarya / Gülten Veli Eczanesi
Karavezirler Petrol, 79/B Cumhuriyet Caddesi, Cihangir
0392 232 35 00
Alt Mesarya / Kınay Eczanesi
Mersinli Sok. No:4/C Türkmenköy
0392 377 70 07
Karpaz / Olgun Kahyaoğlu Eczanesi
Ada Cad. Bafra No:37/E Mehmetçik
0533 832 57 42
Karpaz / Sakıner Eczanesi
Yenierenköy
0392 374 43 56
Lefke / Ayşe Altıntuğ Eczanesi
Şht. Fuat Yakup Sokak No:7 Denizli
0548 843 03 44