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Buz adam, Demir adam oldu
Buz adam, Demir adam oldu
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Babutsalar yok olma tehlikesi altında
Babutsalar yok olma tehlikesi altında
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Nöbetçi eczaneler (24 Haziran 2019)

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Nöbetçi eczaneler (24 Haziran 2019)
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Lefkoşa / Çağın Korkmazer Eczanesi

Atatürk Cad. 1001 Çeşit Mağazası yanı Yenişehir

0392 228 09 09

Lefkoşa / Damla Kardüz Eczanesi

Atatürk Caddesi, Kolan British karşısı

0392 223 45 65

Girne / Karpuzoğlu Eczanesi

Uğur Mumcu Caddesi, Eren İş Hanı No:1, Karakum

0392 816 12 30

Girne / Tören Eczanesi

Ziya Rızkı Caddesi, Yusuf Ziya Apt.  No:262/B (Pegasus ve Foto Yücel yanı)

0392 8154043 – 0392 8158979

Güzelyurt / Aşar Eczanesi

Ecevit Caddesi 18/B

0392 714 21 93

Mağusa / Umut Eczanesi

Çetin Alkan Apt. No:27/2 İsmet İnönü Bulvarı

0392 366 23 69

Mağusa / Tanya Salimer Eczanesi

Canova Benzin İstasyonu yanı Baykal

0392 366 99 88

İskele / Özbirtan Eczanesi

Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. No:3

0392 371 22 24

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