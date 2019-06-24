Nöbetçi eczaneler (24 Haziran 2019)

Lefkoşa / Çağın Korkmazer Eczanesi
Atatürk Cad. 1001 Çeşit Mağazası yanı Yenişehir
0392 228 09 09
Lefkoşa / Damla Kardüz Eczanesi
Atatürk Caddesi, Kolan British karşısı
0392 223 45 65
Girne / Karpuzoğlu Eczanesi
Uğur Mumcu Caddesi, Eren İş Hanı No:1, Karakum
0392 816 12 30
Girne / Tören Eczanesi
Ziya Rızkı Caddesi, Yusuf Ziya Apt. No:262/B (Pegasus ve Foto Yücel yanı)
0392 8154043 – 0392 8158979
Güzelyurt / Aşar Eczanesi
Ecevit Caddesi 18/B
0392 714 21 93
Mağusa / Umut Eczanesi
Çetin Alkan Apt. No:27/2 İsmet İnönü Bulvarı
0392 366 23 69
Mağusa / Tanya Salimer Eczanesi
Canova Benzin İstasyonu yanı Baykal
0392 366 99 88
İskele / Özbirtan Eczanesi
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. No:3
0392 371 22 24