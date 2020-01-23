Nöbetçi eczaneler (23 Ocak 2020)

Lefkoşa / Ayşe Kaptan Eczanesi
Girne Caddesi, No:50, Lefkoşa Sarayönü
0392 227 45 96
Lefkoşa / Cemile Fırıncıoğlu Eczanesi
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 81/C Ortaköy Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı
0392 223 82 22
Lefkoşa / İsmet Eczanesi
Bedrettin Demirel Cad. No:100 B
0392 228 15 40
Girne / Günay Varış Eczanesi
Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İş Merkezi No:1 Karakum
0392 815 25 85
Girne / Ayşen Altan Eczanesi
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No:121/1 Lapta
0533 858 52 08
Mağusa / Demet Eczanesi
New Castle No:1 Bayraktar yolu, Terminal Lemar yanı
0392 366 33 50
Mağusa / Halkın Eczanesi
Pakduş ve Çocuk Dünyası Yolu sonu, Erbatu Apartmanları altı, Uluçam Yolu Sokak
0392 365 01 12
Güzelyurt / Sercan Avcı Eczanesi
Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E
0392 714 48 94
Lefke / Ayşe Altıntuğ Eczanesi
Şht. Fuat Yakup Sokak No:7 Denizli
0548 843 03 44