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GG'de 9 imza birden
GG'de 9 imza birden
444 1
Yollarımız böyle tedbirsizliği kaldırmaz
Yollarımız böyle tedbirsizliği kaldırmaz
41 0
 
Ocak, Gürcistan'dan takviye yaptı
Ocak, Gürcistan'dan takviye yaptı
138 0
97 0
Geçitkale Belediyesi’ne alkış
Geçitkale Belediyesi’ne alkış
495 0
Tüp gaza bir zam daha
Tüp gaza bir zam daha
202 0
Hamitköy'de, Kone ve Camara imzaladı
Hamitköy'de, Kone ve Camara imzaladı
190 0
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Nöbetçi eczaneler (23 Ocak 2020)

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Nöbetçi eczaneler (23 Ocak 2020)

Lefkoşa / Ayşe Kaptan Eczanesi

Girne Caddesi, No:50, Lefkoşa Sarayönü

0392 227 45 96

Lefkoşa / Cemile Fırıncıoğlu Eczanesi

Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 81/C Ortaköy Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı

0392 223 82 22

Lefkoşa / İsmet Eczanesi

Bedrettin Demirel Cad. No:100 B

0392 228 15 40

Girne / Günay Varış Eczanesi

Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İş Merkezi No:1 Karakum

0392 815 25 85

Girne / Ayşen Altan Eczanesi

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No:121/1 Lapta

0533 858 52 08

Mağusa / Demet Eczanesi

New Castle No:1 Bayraktar yolu, Terminal Lemar yanı

0392 366 33 50

Mağusa / Halkın Eczanesi

Pakduş ve Çocuk Dünyası Yolu sonu, Erbatu Apartmanları altı, Uluçam Yolu Sokak

0392 365 01 12

Güzelyurt / Sercan Avcı Eczanesi

Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E

0392 714 48 94

Lefke / Ayşe Altıntuğ Eczanesi

Şht. Fuat Yakup Sokak No:7 Denizli

0548 843 03 44

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