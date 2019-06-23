Nöbetçi eczaneler (23 Haziran 2019)

LEFKOŞA
Emine keskin eczanesi: Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük.No:1 Gönyeli İlk Okulu Karşısı ve Meyhane Müzeyyen yanı Gönyeli - Lefkoşa Tel: 05338798193
Sonuç Eczanesi: Atatürk Cad.No: 7/B Binbir (1001) Çeşit Mağazaları yanı Lefkoşa Tel: 227 3270
Firuz Ergil Eczanesi: Yakındoğu Bulvarı 40/D Yakın Doğu Üniversitesi Yolu Cemsa Karting içi Lefkoşa - Lefkoşa Tel: 2231902
GİRNE
Girne Eczanesi: Güzin Çağdan Bedreddin Demirel Cad.No:2 İşbankası Karşısı Girne Tel: 392 815-1447
Firuz Ergil Eczanesi: Yakındoğu Bulvarı 40/D Yakın Doğu Üniversitesi Yolu Cemsa Karting içi Lefkoşa - Lefkoşa Tel: 2231902
GAZİMAĞUSA
Zerin Volkan Eczanesi: İsmet İnönü Bulvarı sosyal konut apt. dumlupınar (392)365-5959
Ergin Eczanesi: Eşref Bitlis Cad. Arıbey Apt. No:1 (Magosa Tıp Merkezi Acil Servis Karşısı) Tel: 3654754
GÜZELYURT
Özbirtan Eczanesi: Dt.temel zeki cad. arken b2 apt.iskele
(533)876-9657