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Nöbetçi eczaneler (23 Haziran 2019)

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Nöbetçi eczaneler (23 Haziran 2019)
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LEFKOŞA
Emine keskin eczanesi: Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük.No:1 Gönyeli İlk Okulu Karşısı ve Meyhane Müzeyyen yanı Gönyeli - Lefkoşa Tel: 05338798193
Sonuç Eczanesi: Atatürk Cad.No: 7/B Binbir (1001) Çeşit Mağazaları yanı Lefkoşa Tel: 227 3270
Firuz Ergil Eczanesi: Yakındoğu Bulvarı 40/D Yakın Doğu Üniversitesi Yolu Cemsa Karting içi Lefkoşa - Lefkoşa Tel: 2231902

GİRNE
Girne Eczanesi: Güzin Çağdan Bedreddin Demirel Cad.No:2 İşbankası Karşısı Girne Tel: 392 815-1447
Firuz Ergil Eczanesi: Yakındoğu Bulvarı 40/D Yakın Doğu Üniversitesi Yolu Cemsa Karting içi Lefkoşa - Lefkoşa Tel: 2231902

GAZİMAĞUSA
Zerin Volkan Eczanesi: İsmet İnönü Bulvarı sosyal konut apt. dumlupınar (392)365-5959
Ergin Eczanesi: Eşref Bitlis Cad. Arıbey Apt. No:1 (Magosa Tıp Merkezi Acil Servis Karşısı) Tel: 3654754

GÜZELYURT
Özbirtan Eczanesi: Dt.temel zeki cad. arken b2 apt.iskele
(533)876-9657

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