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Nöbetçi eczaneler (23 Aralık 2019)

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Nöbetçi eczaneler (23 Aralık 2019)

Lefkoşa / Ayşe Kaptan Eczanesi

Girne Caddesi, No:50, Lefkoşa Sarayönü

0392 227 45 96

Lefkoşa / Derya Eczanesi

Mehmet Akif Caddesi, No:53/3, Dereboyu

0392 227 61 98

Lefkoşa / Keziban Tilki Eczanesi

Atatürk Cad. Yalçın Park karşısı Gönyeli

0392 223 12 10

Girne / Rızkı Eczanesi

Naci Talat Caddesi, No:3, Foto Berkant yanı,

0392 815 34 96

Girne / Tören II Eczanesi

Vakıflar Çarşısı A Blok No:1

0392 815 17 90

Mağusa / Hacer Balıkçı Eczanesi

Mustafa Kemal Bulvarı Döveç Elite Life Apt.:3 Mağusa Eski Kaliland karşısı Üniversal Bank yanI

0392 365 55 18

Mağusa / Ertuğ Emin Eczanesi

İsmet İnönü Bulvarı Salamis Yolu Reflex Apt. No: 104/ A Mardo ve Dağlı Sigorta yanı

0392 365 60 60

Güzelyurt / Gülsen Eczanesi

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7

0392 714 11 90

Lefke / Nane Limon Eczanesi

Ecevit Cad. Yeşilyurt

0392 727 74 70

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