Nöbetçi eczaneler (23 Aralık 2019)

Lefkoşa / Ayşe Kaptan Eczanesi
Girne Caddesi, No:50, Lefkoşa Sarayönü
0392 227 45 96
Lefkoşa / Derya Eczanesi
Mehmet Akif Caddesi, No:53/3, Dereboyu
0392 227 61 98
Lefkoşa / Keziban Tilki Eczanesi
Atatürk Cad. Yalçın Park karşısı Gönyeli
0392 223 12 10
Girne / Rızkı Eczanesi
Naci Talat Caddesi, No:3, Foto Berkant yanı,
0392 815 34 96
Girne / Tören II Eczanesi
Vakıflar Çarşısı A Blok No:1
0392 815 17 90
Mağusa / Hacer Balıkçı Eczanesi
Mustafa Kemal Bulvarı Döveç Elite Life Apt.:3 Mağusa Eski Kaliland karşısı Üniversal Bank yanI
0392 365 55 18
Mağusa / Ertuğ Emin Eczanesi
İsmet İnönü Bulvarı Salamis Yolu Reflex Apt. No: 104/ A Mardo ve Dağlı Sigorta yanı
0392 365 60 60
Güzelyurt / Gülsen Eczanesi
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7
0392 714 11 90
Lefke / Nane Limon Eczanesi
Ecevit Cad. Yeşilyurt
0392 727 74 70