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Nöbetçi eczaneler (23 Ağustos 2019)

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Nöbetçi eczaneler (23 Ağustos 2019)
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Lefkoşa / Derya Eczanesi

Mehmet Akif Caddesi, No:53/3, Dereboyu

0392 227 61 98

Lefkoşa / İyigün Eczanesi

Muhtar Yusuf Galeria, No:2, Küçük Kaymaklı

0392 227 25 71

Girne / Başak Eczanesi

Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı

0392 815 36 20

Girne / Emin Eczanesi

Karaoğlanoğlu Caddesi, Hasem İşhanı, No:1, Alsancak

0533 870 19 46

Güzelyurt / İlkin Sadrazam Eczanesi

Binatlı Sok. No:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı)

0392 714 12 22

Mağusa / Ergin Eczanesi

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis karşısı

0392 365 47 35

Mağusa / Hacer Balıkçı Eczanesi

Mustafa Kemal Bulvarı Döveç Elite Life Apt.:3 Mağusa Eski Kaliland karşısı Üniversal Bank yanı

0392 365 55 18

İskele / Özbirtan Eczanesi

Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. No:3

0392 371 22 24

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