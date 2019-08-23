Nöbetçi eczaneler (23 Ağustos 2019)

Lefkoşa / Derya Eczanesi
Mehmet Akif Caddesi, No:53/3, Dereboyu
0392 227 61 98
Lefkoşa / İyigün Eczanesi
Muhtar Yusuf Galeria, No:2, Küçük Kaymaklı
0392 227 25 71
Girne / Başak Eczanesi
Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı
0392 815 36 20
Girne / Emin Eczanesi
Karaoğlanoğlu Caddesi, Hasem İşhanı, No:1, Alsancak
0533 870 19 46
Güzelyurt / İlkin Sadrazam Eczanesi
Binatlı Sok. No:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı)
0392 714 12 22
Mağusa / Ergin Eczanesi
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis karşısı
0392 365 47 35
Mağusa / Hacer Balıkçı Eczanesi
Mustafa Kemal Bulvarı Döveç Elite Life Apt.:3 Mağusa Eski Kaliland karşısı Üniversal Bank yanı
0392 365 55 18
İskele / Özbirtan Eczanesi
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. No:3
0392 371 22 24