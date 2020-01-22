Nöbetçi eczaneler (22 Ocak 2020)

Lefkoşa / Derya Eczanesi
Mehmet Akif Caddesi, No:53/3, Dereboyu
0392 227 61 98
Lefkoşa / Gülizar Özteknik Eczanesi
Şehit Mustafa Ahmet Ruso Cad. Lemar Karşısı Küçük Kaymaklı
0392 227 91 55
Lefkoşa / Özerçal Eczanesi
Raif Denktaş Caddesi, Siyah Kuğu 1B., No:15/E, Göçmenköy
0392 223 97 31
Girne / Güven Eczanesi
Salih Miroğlu Caddesi, Ersoy Apartmanı, No: 9-A, Yukarı Girne
0392 815 24 09
Girne / Sertaç Eczanesi
Kuruluş Cad. Yılmaz Sami Apt. No:1/ B
0392 815 90 67
Mağusa / Melike Barbaros Eczanesi
Şht. İbrahim Hasan Cad. Çanakkale Mah. Dük. No:2 Akol İnşaat Şirketi yanı City Mall yolu
0392 365 42 40
Mağusa / Tanya Salimer Eczanesi
Canova Benzin İstasyonu yanı Baykal
0392 366 99 88
Güzelyurt / Erin Eczanesi
Kutlu Adalı Bulvarı No:41 Lemar Dük.
0392 714 70 52
Lefke / Nane Limon Eczanesi
Ecevit Cad. Yeşilyurt
0392 727 74 70