Nöbetçi eczaneler (22 Nisan 2020)

Lefkoşa
GÜNEY ECZANESİ
Yzb.TekinYurdabak Cad.No:12 Murat Elektronik Yanı ,İstanbul Perde Karşısı Ortaköy Marmara
03922276695
Lefkoşa
AYŞE BIYIKOĞLU ECZ
Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77 Dükkan 2 Gönyeli
03922236750
05338661871
Lefkoşa
KERMİYA ECZANESİ
Kemal Şemiler Cad. N0:24 Kiler Market Çaprazı Zeyphyr Café yolu Kermiya Metehan
03922233483
05338676292
Lefkoşa
KIZILBAŞ ECZANESİ
Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy Lefkoşa
03922253259
05338406505
Girne
EMİNAĞA ECZANESİ
Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne
03928152248
05338629367
Girne
AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZ
Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Ziraat Bankası ve Stormax Yanı Girne
0392 822 38 85
0533 861 10 60
Girne
SETENAY BENGİSU ECZ
Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy
03928160082
05338410064
Gazimağusa
HALİL HAMZALAR ECZANESİ
HALIL HAMZA AYAKKABI MAĞAZASI YANI KALILAND BÖLGESİ
03923655594
05338648572
Gazimağusa
ÖREN ECZANESİ
Maraş sağlık ocağı karşısıTunalı Hilmi Sok.3/A Maraş Mağusa
03923660391
05338476958
Gazimağusa
VEZİROĞLU ECZANESİ
Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa
03923656977
05338752144
Güzelyurt
ECZANE İLAYDA GÜLKAN
ŞHT.CELAL BEKİROĞLU SOKAK (YALOVA SPOR KLÜBÜ KARŞISI) AŞAĞI BOSTANCI
03927146022
Güzelyurt
AŞAR ECZANESİ GÜZELYURT
Ecevit Cad.18/B Güzelyurt
03927142193
05488627089
İskele
NALAN ECZANESİ
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele
03923714006
05488812202
Üst Mesarya
GÜLTEN VELİ ECZANESİ
Karavezirler Petrol,79/B Cumhuriyet Caddesi,Cihangir Lefkoşa Mesarya
03922323500
Alt Mesarya
HOCANIN ECZANESİ
Belediye Dük No:1 Vadili
03923978222
05338527920
Karpaz
SAKINER ECZANESİ
YENİ ERENKÖY MAĞUSA
03923744356
05338607247
Karpaz
MELEK İBRAHİM ECZ
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele
03923755366
05338729400
Lefke
ALTINCI ECZANESİ
Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili Lefke
7278 500
0548 889 17 07
Lefke
İLKSEN ECZANESİ
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
03927278240
05488601973