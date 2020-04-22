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Nöbetçi eczaneler (22 Nisan 2020)

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Nöbetçi eczaneler (22 Nisan 2020)

Lefkoşa

GÜNEY ECZANESİ

Yzb.TekinYurdabak Cad.No:12 Murat Elektronik Yanı ,İstanbul Perde Karşısı Ortaköy Marmara

03922276695

Lefkoşa

AYŞE BIYIKOĞLU ECZ

Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77 Dükkan 2 Gönyeli

03922236750

05338661871

Lefkoşa

KERMİYA ECZANESİ

Kemal Şemiler Cad. N0:24 Kiler Market Çaprazı Zeyphyr Café yolu Kermiya Metehan

03922233483

05338676292

Lefkoşa

KIZILBAŞ ECZANESİ

Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy Lefkoşa

03922253259

05338406505

Girne

EMİNAĞA ECZANESİ

Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne

03928152248

05338629367

Girne

AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZ

Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Ziraat Bankası ve Stormax Yanı Girne

0392 822 38 85

0533 861 10 60

Girne

SETENAY BENGİSU ECZ

Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy

03928160082

05338410064

Gazimağusa
HALİL HAMZALAR ECZANESİ

HALIL HAMZA AYAKKABI MAĞAZASI YANI KALILAND BÖLGESİ

03923655594

05338648572

Gazimağusa

ÖREN ECZANESİ

Maraş sağlık ocağı karşısıTunalı Hilmi Sok.3/A Maraş Mağusa

03923660391

05338476958

Gazimağusa

VEZİROĞLU ECZANESİ

Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa

03923656977

05338752144

Güzelyurt
ECZANE İLAYDA GÜLKAN

ŞHT.CELAL BEKİROĞLU SOKAK (YALOVA SPOR KLÜBÜ KARŞISI) AŞAĞI BOSTANCI

03927146022

Güzelyurt

AŞAR ECZANESİ GÜZELYURT

Ecevit Cad.18/B Güzelyurt

03927142193

05488627089

İskele
NALAN ECZANESİ

Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

03923714006

05488812202

Üst Mesarya

GÜLTEN VELİ ECZANESİ
Karavezirler Petrol,79/B Cumhuriyet Caddesi,Cihangir Lefkoşa Mesarya

03922323500

Alt Mesarya

HOCANIN ECZANESİ
Belediye Dük No:1 Vadili

03923978222

05338527920

Karpaz
SAKINER ECZANESİ

YENİ ERENKÖY MAĞUSA

03923744356

05338607247

Karpaz

MELEK İBRAHİM ECZ

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

03923755366

05338729400

Lefke
ALTINCI ECZANESİ

Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili Lefke

7278 500

0548 889 17 07

Lefke

İLKSEN ECZANESİ

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

03927278240

05488601973

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