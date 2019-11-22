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Nöbetçi eczaneler (22 Kasım 2019)

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Nöbetçi eczaneler (22 Kasım 2019)

Lefkoşa / Cemre Eczanesi

Maramara Bölgesi, 30. Sokak, No:1

0392 227 65 49

Lefkoşa / Kermiya Eczanesi

Kemal Şemiler Caddesi No:24 Kiler Market Çaprazı Zephyr Cafe yolu Kermiya Metehan

0392 223 34 83

Lefkoşa / Serpin Onay Eczanesi

Şehit Mustafa Ruso Caddesi, No:84 Çangar Oto çaprazı Küçük Kaymaklı

0392 227 39 24

Girne / Mehmet Kamiloğlu Eczanesi

Mustafa Çağatay Caddesi, No:41 Dr. Akçiçek Hastanesi Yolu

0392 815 21 50

Girne / Eda Ataçağ Eczanesi

Salih Miroğlu Cad. Girne No:45/2 Zeytinlik Yolu Şok Mar Karşısı Yukarı Girne

0548 881 18 11

Mağusa / Güloğlu Eczanesi

Mustafa Kemal Bulvarı, Alasya Park Sitesi Dükkan:4

0392 365 38 68

Mağusa / Veziroğlu Eczanesi

Anafartalar Caddesi, Alibey Apartmanı No:2 Karakol İlkokulu yolu Karakol

0392 365 69 77

Güzelyurt / Kıvanç Ufuk Eczanesi

Ecevit Caddesi 88/A

0392 714 18 94

Lefke / Enver Polili Eczanesi

Şht. Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ yolu

0392 727 76 46

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