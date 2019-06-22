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Nöbetçi eczaneler (22 Haziran 2019)

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Nöbetçi eczaneler (22 Haziran 2019)
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LEFKOŞA:

HARİKA OTAĞ ECZANESİ

 Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli Lefkoşa

 2240415

***

GÜL ECZANESİ

 Salih Mecit Sok.No:16/ 3 Yenişehir Lefkoşa

 2276201

***

SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ

 Şht. İsmail Beyoğlu Cad.52A eski Zips market yolu, K.Kaymaklı Lefkoşa

 0392 227 7676

GİRNE:

ARKAN ADIŞANLI ECZANESİ

 Hz.Ömer Cad.Dedekorkut Plaza No:2 Veli Kardeşler (Pirelli) yanı Karakum Girne

 05488531553

***

SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ

 Ecevit Cad. N0:67/B Girne YOK YOKTUR MARKET - PAPAGENO YANI

 8152025

GAZİMAĞUSA:

ÖZNERGİS ECZANESİ

 Salamis Yolu Şık Prenses Karşısı Kaya Telefon yanı Mağusa

 3652492

***

ULUÇAY ECZANESİ

 Mağusa Tıp Merkezi Acil Servis karşısı Sivil Savunma yanı Mağusa

 3652424

GÜZELYURT:

İNCİRLİ ECZANESİ

 Büyük Ada Sok.N0:22 Güzelyurt

 7142874

İSKELE:

ÖZBİRTAN ECZANESİ

 Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

 3712224

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