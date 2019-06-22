Nöbetçi eczaneler (22 Haziran 2019)

LEFKOŞA:
HARİKA OTAĞ ECZANESİ
Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli Lefkoşa
2240415
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GÜL ECZANESİ
Salih Mecit Sok.No:16/ 3 Yenişehir Lefkoşa
2276201
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SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ
Şht. İsmail Beyoğlu Cad.52A eski Zips market yolu, K.Kaymaklı Lefkoşa
0392 227 7676
GİRNE:
ARKAN ADIŞANLI ECZANESİ
Hz.Ömer Cad.Dedekorkut Plaza No:2 Veli Kardeşler (Pirelli) yanı Karakum Girne
05488531553
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SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ
Ecevit Cad. N0:67/B Girne YOK YOKTUR MARKET - PAPAGENO YANI
8152025
GAZİMAĞUSA:
ÖZNERGİS ECZANESİ
Salamis Yolu Şık Prenses Karşısı Kaya Telefon yanı Mağusa
3652492
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ULUÇAY ECZANESİ
Mağusa Tıp Merkezi Acil Servis karşısı Sivil Savunma yanı Mağusa
3652424
GÜZELYURT:
İNCİRLİ ECZANESİ
Büyük Ada Sok.N0:22 Güzelyurt
7142874
İSKELE:
ÖZBİRTAN ECZANESİ
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
3712224