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Nöbetçi eczaneler (22 Aralık 2019)

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Nöbetçi eczaneler (22 Aralık 2019)

Lefkoşa / İsmet Eczanesi

Bedrettin Demirel Cad. No:100 B

0392 228 15 40

Lefkoşa / Umut Öksüz Eczanesi

Küçük Kaymaklı Lemar Karşısı, Aras Kargo Yanı No:17

0392 444 86 88

Lefkoşa / Özerçal Eczanesi

Raif Dentaş Cad. Siyah Kuğu 1 Binaları Dük. N0:15/e Göçmenköy

0392 223 97 31

Girne / Ahmet Çağer Eczanesi

Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak

0392 821 34 34

Girne / Tören II Eczanesi

Vakıflar Çarşısı A Blok No:1

0392 815 17 90

Mağusa / Veziroğlu Eczanesi

Anafartalar Cad. Alibey Apt. N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol

0392 365 69 77

Mağusa / Osmankan Eczanesi

Larnaka Yolu, Halken binası karşısı, Dr. Şerife Zorba cilt kliniği yanı

0392 366 92 97

Güzelyurt / Nilgün Eczanesi

25 Ecevit Cad.

0392 714 38 47

İskele / Gökberk Alp Yakar Eczanesi

Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası

0539 109 95 77

Üst Mesarya / Serdarlı Eczanesi

Serdarlı

0392 376 70 06

Alt Mesarya / Buğra Eczanesi

Dr. Fazıl Küçük Cad. Akdoğan

0392 377 88 25

Karpaz / Melek İbrahim Eczanesi

Öztürk Cad. N0:10 Mehmetçik

0392 375 55 66

Karpaz / Sakıner Eczanesi

Yenierenköy

0392 374 43 56

Lefke / Enver Polili Eczanesi

Şht. Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi Laü

0392 727 76 46

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