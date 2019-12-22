Nöbetçi eczaneler (22 Aralık 2019)

Lefkoşa / İsmet Eczanesi
Bedrettin Demirel Cad. No:100 B
0392 228 15 40
Lefkoşa / Umut Öksüz Eczanesi
Küçük Kaymaklı Lemar Karşısı, Aras Kargo Yanı No:17
0392 444 86 88
Lefkoşa / Özerçal Eczanesi
Raif Dentaş Cad. Siyah Kuğu 1 Binaları Dük. N0:15/e Göçmenköy
0392 223 97 31
Girne / Ahmet Çağer Eczanesi
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak
0392 821 34 34
Girne / Tören II Eczanesi
Vakıflar Çarşısı A Blok No:1
0392 815 17 90
Mağusa / Veziroğlu Eczanesi
Anafartalar Cad. Alibey Apt. N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol
0392 365 69 77
Mağusa / Osmankan Eczanesi
Larnaka Yolu, Halken binası karşısı, Dr. Şerife Zorba cilt kliniği yanı
0392 366 92 97
Güzelyurt / Nilgün Eczanesi
25 Ecevit Cad.
0392 714 38 47
İskele / Gökberk Alp Yakar Eczanesi
Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası
0539 109 95 77
Üst Mesarya / Serdarlı Eczanesi
Serdarlı
0392 376 70 06
Alt Mesarya / Buğra Eczanesi
Dr. Fazıl Küçük Cad. Akdoğan
0392 377 88 25
Karpaz / Melek İbrahim Eczanesi
Öztürk Cad. N0:10 Mehmetçik
0392 375 55 66
Karpaz / Sakıner Eczanesi
Yenierenköy
0392 374 43 56
Lefke / Enver Polili Eczanesi
Şht. Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi Laü
0392 727 76 46