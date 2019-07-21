Nöbetçi eczaneler (21 Temmuz 2019)

LEFKOŞA
Yelim Eczanesi: Gültekin Şengör sok. Aküç Apt. Kumsal eski Türk Hava Yolları karşısı Mamülcüoğlu Pastanesi karşısı Tel: 228 78 66
Özerçal Eczanesi: Raif Denktaş Cad. siyah kuğu 1 B.No:15/E Göçmenköy Tel: 223-9731
Ferin Eczanesi: Dicle Tekiner Cebeci sok.n0:35 Cemal İrgat apt. Yenikent (548)840-5354
GİRNE
Arkan adişanli eczanesi: Hz.Ömer Cad.Dedekorkut Plaza No:2 Veli Kardeşler (Pirelli) yanı Karakum Girne - Girne Tel: 05488531553
Küçük Eczanesi: Canbulat Sok. No: 5/C Belediye Pazarı karşısı
Tel: 815 3626
GAZİMAĞUSA
Ece Eczanesi: Mustafa Kemal Bulvarı Yaşam Hast. Yanı Lefkoşa Yolu Tel: 366 38 46
Melike barbaros eczanesi: Şht. İbrahim hasan cad. çanakkale mah. dük. no:2 akol inşaat şirketi yani- city mall yolugazimağusa - gazimağusa Tel: 3654240
GÜZELYURT
Sevil Eczanesi: Ecevit Cad. No: 53 Tel: 714 3591