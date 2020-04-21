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Nöbetçi eczaneler (21 Nisan 2020)

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Nöbetçi eczaneler (21 Nisan 2020)

Lefkoşa

LADEN AKBATUR ECZANESİ

Selcuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Bakanlıklar Yolu Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı karşısı Lefkoşa

03922272575

05488572515

Lefkoşa

İSMET ECZANESİ

Bedrettin Demirel Cad.No:100 B Lefkoşa

0392 228 15 40

0548 877 87 87

Lefkoşa

HARİKA OTAĞ ECZANESİ

Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli Lefkoşa

0392 224 04 15

0533 869 44 06

Lefkoşa

İMGE ECZANESİ

Yaman Bey Sok. No:8 Göçmenköy Şht Yalçın İlkokulu Karşısı

03922235951

05338666164

Girne
ÖZENİR ECZANESİ

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD.KOCATEPE SOK. NO:46/1 LAPTA HOTELLER BÖLGESİ

05428760660

05428760660

Girne

AŞAR ECZANESİ

Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32 Girne

03928157075

05338627089

Girne

ARDA ÇELİK ECZANESİ

Zafer Cad. Ozanköy Bellapais Çemberi

03928152069

05338866085

Gazimağusa
SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ

Salamis Yolu N0:168 A (AKAY SAAT) yanı Gazi Mağusa

03923654280

05338639595

Gazimağusa

ÖZNERGİS ECZANESİ

Salamis Yolu Şık Prenses Karşısı Kaya Telefon yanı Mağusa

03923652492

05428522244

Gazimağusa

ERGİN ECZANESİ

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa

03923654735

05338644747

Güzelyurt
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah.No:14 -A Güzelyurt

7142 000

Güzelyurt

NİLGÜN ECZANESİ

25 Ecevit Cad.Güzelyurt

03927143847

05338655395

İskele
MEHMET İLBAN ECZANESİ
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele .

0533 834 82 51

0533 834 82 51

Üst Mesarya

GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ
Dr.Fazıl Küçük Cad. No: 30 Erülkü Süpermarket Anayolu üzeri Onalt Motors yanı Demirhan Lefkoşa

0539 105 48 88

Alt Mesarya

HERA AKESEN ECZANESİ

Şht.Hüseyin Kafa Cad. No:2 Beyarmudu Pergama

05338222999

05428620544

Karpaz

SAKINER ECZANESİ

YENİ ERENKÖY MAĞUSA

03923744356

05338607247

Karpaz

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

ADA CAD. BAFRA NO;:37/E MEHMETÇİK

05338325742

05488605554

Lefke
NANE LİMON ECZANESİ

ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE

03927277470

05428811812

Lefke

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1 Lefke

05338419578

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