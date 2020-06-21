Nöbetçi Eczaneler (21 Haziran 2020)

LEFKOŞA
ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ
ATATÜRK CAD. ÖZOK MOBİLYA YANI HAMİTKÖY ÇEMBRERİ -HAMİTKÖY LEFKOŞA / Lefkoşa
03922254020
DENİZ ÇORBA ECZANESİ
Belediye Bulvarı 91/B Yenikent ( Miraje Restorant Çaprazı KIB-ET yanı) / Lefkoşa
03922237272
CEMRE ECZANESİ
Maramara Bölgesi 30.Sok. No:1 Lefkoşa / Lefkoşa
03922276549
GAZİMAĞUSA
ÇİSEM ECZANESİ
Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı / Gazimağusa
0392 365 40 04
ÖREN ECZANESİ
Maraş sağlık ocağı karşısıTunalı Hilmi Sok.3/A Maraş Mağusa / Gazimağusa
03923660391
GİRNE
RIZKI II ECZANESİ
Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne / Girne
03928245606
NURÇAĞ ECZANESİ
Şht.Dursun Özsaraç Sok.No: 6/2 –Eski Pasaport Restaurant Sokağı- Girne / Girne
03928151025
GÜZELYURT
SERCAN AVCI ECZANESİ
Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt / Güzelyurt
03927144894
LEFKE
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE / Lefke
7278 565
İSKELE
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası İskele / İskele
05391099577
ALT MESARYA
KINAY ECZANESİ
Mersinli Sok.No:C/4 Türkmenköy Mağusa / Alt Mesarya
03923777070
ÜST MESARYA
MELİZ ECZANESİ
Lefkoşa Mağusa Anayolu Demirhan / Üst Mesarya
03922323100
KARPAZ
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
ADA CAD. BAFRA NO;:37/E MEHMETÇİK / Karpaz
0533 849 99 46
GÜRSEL ECZANESİ
Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz / Karpaz
0392 374 51 70