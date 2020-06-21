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İtalya Kupası penaltılarla Napoli’nin
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Nöbetçi Eczaneler (21 Haziran 2020)

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Nöbetçi Eczaneler (21 Haziran 2020)

LEFKOŞA

ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ

ATATÜRK CAD. ÖZOK MOBİLYA YANI HAMİTKÖY ÇEMBRERİ -HAMİTKÖY LEFKOŞA / Lefkoşa

03922254020

DENİZ ÇORBA ECZANESİ

Belediye Bulvarı 91/B Yenikent ( Miraje Restorant Çaprazı KIB-ET yanı) / Lefkoşa

03922237272

CEMRE ECZANESİ

Maramara Bölgesi 30.Sok. No:1 Lefkoşa / Lefkoşa

03922276549

GAZİMAĞUSA

ÇİSEM ECZANESİ

Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı / Gazimağusa

0392 365 40 04

ÖREN ECZANESİ

Maraş sağlık ocağı karşısıTunalı Hilmi Sok.3/A Maraş Mağusa / Gazimağusa

03923660391

GİRNE

RIZKI II ECZANESİ

Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne / Girne

03928245606

NURÇAĞ ECZANESİ

Şht.Dursun Özsaraç Sok.No: 6/2 –Eski Pasaport Restaurant Sokağı- Girne / Girne

03928151025

GÜZELYURT

SERCAN AVCI ECZANESİ

Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt / Güzelyurt

03927144894

LEFKE

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE / Lefke

7278 565

İSKELE

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası İskele / İskele

05391099577

ALT MESARYA

KINAY ECZANESİ

Mersinli Sok.No:C/4 Türkmenköy Mağusa / Alt Mesarya

03923777070

ÜST MESARYA

MELİZ ECZANESİ

Lefkoşa Mağusa Anayolu Demirhan / Üst Mesarya

03922323100

KARPAZ

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

ADA CAD. BAFRA NO;:37/E MEHMETÇİK / Karpaz

0533 849 99 46

GÜRSEL ECZANESİ

Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz / Karpaz

0392 374 51 70

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